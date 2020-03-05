«Буду рожать»: Кэти Перри объявила о беременности

Американская певица Кети Пэрри ждет своего первенца от голливудского актера Орландо Блума. В конце своего нового клипа на сингл «Never Worn White» поп-дива показала свой округлившийся живот. В песне певица говорит о желании избавиться от страха и поддаться уязвимости любви. Уже через минуту после мировой премьеры музыкального видео певица подтвердила радостную новость у себя в Twitter.

«О, боже, как я рада, что мне больше не нужно втягивать живот или носить с собой большую сумку», — написала звезда.

Спустя еще час после премьеры клипа певица вышла в прямой эфир Instagram, чтобы обсудить свою беременность с поклонниками. Пэрри сообщила, что ее ребенок родится летом, при этом она интригующе отметила, что порадует фанатов не только увеличением своей семьи.

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«Буду рожать в прямом и переносном смысле... это то, чего вы, ребята, ждали», — сказала она, вероятно, намекая на новый альбом.

Когда певицу спросили, что она чувствует, осознавая, что вскоре станет матерью, Пэрри выразила рвение, а также огромное облегчение, что наконец-то поделилась своими новостями с миром.

«Я взволнована, мы взволнованы и счастливы. Это, наверное, самый долгий секрет, который мне приходилось хранить. Я решила, что лучший способ рассказать об этом — музыкальное произведение», — сказала Кети.

Впервые о романе 35-летней Пэрри и 43-летнего Блума заговорили после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. Через несколько месяцев на Каннском кинофестивале пара подтвердила свои отношения. В марте 2017-го звезды ненадолго расходились, чтобы в том же году воссоединиться.

«Я люблю детей, мне нравится, что Кэти отлично ладит с ними. Я имею в виду, что она сама как ребенок, уверен, она будет великолепна в этой роли», — сказал однажды Блум в интервью газете Daily Mirror.

В 2019 году на день святого Валентина актер в присутствии семьи Кэти сделал ей предложение и преподнес кольцо в форме цветка за $5 млн. Пара некоторое время откладывала свадьбу для того, чтобы провести его в желаемом месте, и сейчас ожидается, что событие состоится в этом году,

В январском выпуске Vogue India, говоря о своем будущем муже, Пэрри призналась, что он помог ей преодолеть депрессию.

«Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем, — сказала певица. — У меня никогда не было партнера, который был бы готов отправиться в эмоциональное и духовное путешествие, как Орландо. Это сложно, потому что ты сталкиваешься со всем, что тебе не нравится в себе. Это как бесконечное очищение».

Для каждого из будущих родителей грядущий брак станет вторым. В октябре 2010 года Пэрри вышла замуж за британского комика Рассела Брэнда, свадебная церемония пары прошла в Индии. Супружеская жизнь знаменитостей продлилась чуть больше года, в декабре 2011-го они развелись, ссылаясь на «непреодолимые разногласия».

В июле 2010 года Блум женился на австралийской модели Миранде Керр, спустя 7 месяцев у пары родился сын Флинн. После трех лет брака, пара приняла решение расстаться.