Герои меча и магии: «Вперед» — мультфильм Pixar о братской любви

Pixar продолжает свою важнейшую миссию и рассказывает детям и взрослым о смерти и утрате. В 2017-м вышла «Тайна Коко», запредельной красоты сказка о мексиканском Дне мертвых. На середину июня назначена премьера «Души», которая обещает стать самым откровенным разговором на тему в фильмографии студии (там впервые будет запечатлен момент непосредственного ухода из жизни). Больше десяти лет назад о кончине близких рассуждал «Вверх» — кажется, единственный проект Pixar, в первую очередь рассчитанный все-таки на взрослых. К тому же обращается еще одна работа студии с названием-наречием — «Вперед».

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Как и многие «пиксаровские» мультфильмы, эта история выросла из личного опыта режиссера Дэна Скэнлона. Герои «Вперед» — братья-эльфы из фэнтезийного мира, в котором некогда царила магия, но теперь почти исчезла, уступив технологическому прогрессу. В самом раннем возрасте они потеряли отца. Младший Иэн его вообще не застал, старший Барли помнит о нем ровно четыре вещи. То же самое случилось и с братьями Скэнлон. Вся картина выросла из кассеты с записью отцовского голоса, которая попала к Дэну в подростковом возрасте (аналогичный артефакт появляется и на экране).

close Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Pixar Animation Studios

Когда Иэну исполняется 16, мать вручает ему с братом завещанный папой волшебный посох и инструкцию с заклинанием. Он позволяет на сутки вернуть умершего в мир живых. Опытным путем выясняется, что у простоватого тюфяка-энерджайзера Барли нет магических способностей. Зато есть необходимые знания, почерпнутые из исторически точных настолок а-ля «Подземелья и драконы» (и подземелья, и драконы играют во «Вперед» важную роль). Колдовская жилка обнаруживается у неуверенного в себе Иэна, однако обряд по вызову отца на середине с треском проваливается, а перед братьями предстает тело, прогрузившееся только по пояс. Два с половиной человека пускаются в квест по поискам нового волшебного кристалла, чтобы завершить начатое.

Для Pixar «Вперед» должен быть довольно весомым релизом. Дело не только в том, что это первый за три года полностью оригинальный сюжет (после «Тайны Коко» выходили франшизные «Суперсемейка 2» и «История игрушек 4»). Важнее то, что это первый проект студии, к которому не был причастен один из ее основателей, продюсер Джон Лассетер (режиссер «Истории игрушек» и «Тачек»), уволенный в 2018 году после обвинений в харассменте. Однако даже минимальным перерождением «Вперед» не становится.

close Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Pixar Animation Studios

Безусловно, это все еще хорошее кино, — которое забавным образом рифмуется со знаменитыми жалобами Ипполита на скуку и отсутствие авантюризма (посыл тут вообще ностальгично-ретроградский, так скажем). Пускай в нем не найти революционного и обрывающего дыхание визуального пиршества, но некоторые кадры, локации и образы все же надолго оседают в памяти. Чего стоит нуарно-затхлый городишко с ядовито-зеленой иллюминацией — или чумовой фургончик Барли (кажется, сворованный у тату-художницы из Сан-Франциско). Традиционные для Pixar яркие персонажи тоже на месте: здешний мир не осквернен человеком, но тут встречаются, например, отбитые феи-байкеры и мантикоры с личностным кризисом. Сеттинг «Вперед» удивляет потенциалом: такое колоритное урбанистическое фэнтези в последний раз фигурировало в интерактивном сериале «Волк среди нас» 2013 года.

Проблема скорее в том, что мультфильм не особенно далеко уходит от узкой, сугубо личной истории. Потому, например, в полной мере ей смогу проникнуться те, кто был не единственным ребенком в семье. Вместе с тем «Вперед» не предлагает какой-то уникальной и интересной оптики в разговоре о смирении с утратой и природе братской любви (не сочтите за спойлер, но в итоге эта история — конечно, именно об отношениях между братьями, а не открытых гештальтах с покойными отцами). Возможно, дело в том, что картину стоило сделать лет на пять пораньше; сейчас, на фоне неоднократно упомянутых «Тайны Коко» и «Головоломки», вещей куда более глубоких и зрелых, он выглядит шажком назад — стандартным и форматным «пиксаровским» продуктом.

close Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Кадр из мультфильма «Вперед» (2020) Pixar Animation Studios

Не стоит также забывать, что это вторая полнометражная работа Скэнлона, который дебютировал в 2013 году с «Университетом монстров», — откровенно слабой позицией в каталоге студии. Местами чувствуется недостаток опыта: до сиквела «Корпорации монстров» он не только не занимался режиссурой больших проектов, но и сценариев к ним не писал (а большую часть карьеры занимался не самыми обожаемыми продолжениями «диснеевских» хитов, выпускавшихся сразу на видео).

Словом, в воображении «Вперед» оказывается заметно сильнее и увлекательнее, чем есть на самом деле. Однако это по-прежнему прыжок на голову выше почти всей остальной современной анимации (во всяком случае, коммерческой). Его никак не обзовешь проходным, — и он может стать неплохим орудием воспитания в вашем родительском багаже (особенно если детей у вас двое и больше). Здесь мы подбираемся к последней проблеме, — которая, правда, с самим «Вперед» напрямую не связана. Понятно, что мультфильм предназначен именно для семейного просмотра, но это, скорее всего, исключает возможность просмотра в оригинале с субтитрами. А значит, голосов Тома Холланда («Человек-паук: Возвращение домой»), Криса Прэтта («Стражи галактики»), Джулии Луи-Дрейфус («Вице-президент») и Октавии Спенсер («Прислуга») вы не услышите. Как не услышите и реплику циклопши-лесбиянки в том виде, в каком она была задумана авторами. Она стала первой открытой гомосексуальной героиней в истории Pixar. Российским прокатчикам, пожалуй, как обычно, виднее.