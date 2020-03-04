Без порно: какой получилась первая документалка Pornhub

Pornhub выпустил первый фильм без элементов порно

Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм «Вымогательство» («Shakedown»). Ленту о лесбийских стрип-клубах Лос-Анджелеса в начале нулевых срежиссировала художница Лейла Вайнрауб. Материал стал частью общей программы порносайта по поддержке искусства.

Сайт для взрослых Pornhub представил свой первый документальный фильм «Вымогательство» («Shakedown») без элементов порно, передает Variety. Картина рассказывает о темнокожих представителях квир-сообщества, которые развивали стриптиз-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых.

Режиссером выступила концептуальная художника Лейла Вайнрауб. Материалом послужили видео, которые она снимала на протяжении 15 лет.

«Вымогательство» — поток сознания, невыдуманная история о квир-женщинах и мужчинах, которые населяли стрип-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых. [Вайнрауб] предлагает юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру», — говорится в описании к фильму.

Лента стала частью общей программы Pornhub по поддержке искусства.

«Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники и творцы, — заявил директор компании Алекс Кляйн. — Художники уже загружают контент на наш сайт, поскольку такие платформы, как YouTube или Vimeo, не допускают наготы».

По словам Вайнрауб, Pornhub способствует гендерному разнообразию: «Это отличная возможность представить фильмы в художественном пространстве. Здесь больше открытости к разнообразию, различному содержанию и сторителлингу».

Постановщица рассказала, что при помощи картины она надеется привлечь на портал больше женской аудитории. Вместе с разработчиками компании художница также создала онлайн-платформу для проекта, где есть чат для общения с пользователями.

Фильм «Вымогательство» будет доступен на Pornhub весь март, затем его покажут на канале Criterion, а летом — в iTunes.

Вайнрауб уже сотрудничала с Pornhub в 2016 году, когда возглавляла бренд уличной одежды. Тогда ее компания разработала для сайта официальные товары и одежду и включила их в свою осеннюю коллекцию.

В 2019 году сайт Pornhub посетили 42 млрд раз при 115 млн посещений в сутки. За это время сервис заработал 39 млрд уникальных поисковых запросов и загрузил 1,36 млн часов видео.

Из ежегодного отчета, опубликованного в минувшем году, также следовало, что Россия входит в топ-20 стран мира, где ролики для взрослых пользуются наибольшей популярностью. Согласно исследованию, в среднем пользователи остаются на сайте 10 минут и 28 секунд, тогда как у россиян этот показатель составляет 8 минут и 35 секунд.

Pornhub был запущен в мае 2007 года и на данный момент считается одним из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016-м глобальная версия ресурса была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов по решению суда, однако уже в апреле следующего года блокировка была снята. В июле 2017-го Pornhub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему глухой американец подал в суд на Pornhub и просит взыскать с порноресурса финансовую компенсацию.