Без порно: какой получилась первая документалка Pornhub

Сайт для взрослых Pornhub представил свой первый документальный фильм «Вымогательство» («Shakedown») без элементов порно, передает Variety. Картина рассказывает о темнокожих представителях квир-сообщества, которые развивали стриптиз-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых.

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Режиссером выступила концептуальная художника Лейла Вайнрауб. Материалом послужили видео, которые она снимала на протяжении 15 лет.

«Вымогательство» — поток сознания, невыдуманная история о квир-женщинах и мужчинах, которые населяли стрип-клубы в Лос-Анджелесе в начале нулевых. [Вайнрауб] предлагает юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру», — говорится в описании к фильму.

Лента стала частью общей программы Pornhub по поддержке искусства.

«Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники и творцы, — заявил директор компании Алекс Кляйн. — Художники уже загружают контент на наш сайт, поскольку такие платформы, как YouTube или Vimeo, не допускают наготы».

По словам Вайнрауб, Pornhub способствует гендерному разнообразию: «Это отличная возможность представить фильмы в художественном пространстве. Здесь больше открытости к разнообразию, различному содержанию и сторителлингу».

Постановщица рассказала, что при помощи картины она надеется привлечь на портал больше женской аудитории. Вместе с разработчиками компании художница также создала онлайн-платформу для проекта, где есть чат для общения с пользователями.

Фильм «Вымогательство» будет доступен на Pornhub весь март, затем его покажут на канале Criterion, а летом — в iTunes.

Вайнрауб уже сотрудничала с Pornhub в 2016 году, когда возглавляла бренд уличной одежды. Тогда ее компания разработала для сайта официальные товары и одежду и включила их в свою осеннюю коллекцию.

В 2019 году сайт Pornhub посетили 42 млрд раз при 115 млн посещений в сутки. За это время сервис заработал 39 млрд уникальных поисковых запросов и загрузил 1,36 млн часов видео.

Из ежегодного отчета, опубликованного в минувшем году, также следовало, что Россия входит в топ-20 стран мира, где ролики для взрослых пользуются наибольшей популярностью. Согласно исследованию, в среднем пользователи остаются на сайте 10 минут и 28 секунд, тогда как у россиян этот показатель составляет 8 минут и 35 секунд.

Pornhub был запущен в мае 2007 года и на данный момент считается одним из самых популярных порнографических сайтов в мире. В 2016-м глобальная версия ресурса была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов по решению суда, однако уже в апреле следующего года блокировка была снята. В июле 2017-го Pornhub ввел для российских пользователей обязательную авторизацию через социальную сеть «ВКонтакте».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему глухой американец подал в суд на Pornhub и просит взыскать с порноресурса финансовую компенсацию.