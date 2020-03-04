«США были великими до вас»: Барбра Стрейзанд обрушилась на Трампа

Актриса Барбра Стрейзанд, известная своей непримиримой позицией по отношению к действующей американской администрации, опубликовала авторскую колонку в Variety, в которой вновь обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа и призвала не допустить его переизбрания на выборах в ноябре.

«Да, мистер Трамп, давайте «Сделаем Америку снова великой» (предвыборный слоган Трампа, — прим. «Газета.Ru»). Но сперва давайте кое-что проясним: Америка была великой — до вашего избрания», — начала она свое обращение.

Певица также выразила уверенность в том, что приход Трампа ко власти стал причиной ухудшения психического состояния многих американцев. «Нет удивления в том, что доктора сообщают о наибольшем количестве жалоб на тревожность и депрессию. С 2016 года нас затягивает в муть Трамповского болота», — заявила Стрейзанд.

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Актриса пожаловалась, что и сама испытывает схожие симптомы.

«Каждое утро я просыпаюсь и задерживаю дыхание, включая телефон, чтобы посмотреть последние новости. Я думаю про себя: «Не может быть хуже, чем вчера». Но когда новости загружаются, я думаю: «Ооооо, да, еще хуже», — написала она.

Стрейзанд также обвинила лидера США в попытке скрыть правду о якобы «вмешательстве России» в выборы 2016 года в контексте увольнения главы национальной разведки, а также упрекнула его в «чистках», которые Трамп проводит в правительстве, чтобы, по ее мнению, избавиться от несогласных с его мнением.

«Он разрушил наше положение в мире своим стихотворным хвастовством и сногсшибательной глупостью. Он поставил под угрозу безопасность этой страны и нашей планеты, отказавшись от Парижского климатического соглашения и Иранской ядерной сделки. Он — оружие массового поражения в лице одного человека… Столь бесшабашный, что чуть не начал войну», — отметила актриса.

Кроме того, артистка сравнила требование Трампа к сотрудникам хранить ему полную верность с позицией монархов и подчеркнула, что «в Америке хранят верность флагу, а президент должен соблюдать конституцию».

«Теперь мы столкнулись с еще одной разновидностью войны — против коронавируса. Трамп избавился от нашего специалиста по пандемии два года назад и лишил средств Центры по контролю и профилактике заболеваний США, потому что продолжает игнорировать науку, — отметила звезда. —

Так не должно продолжаться. Это слишком опасно»

Согласно Стрейзанд, Трамп не считает, что должен следовать правилам, и вместе со своими назначенцами установил невиданный раньше уровень пренебрежения своими обязанностями.

«Это мир Трампа. Это место паранойи, лицемерия и лжи… Он говорит, что у нас — самые чистые воздух и вода, но не говорит, что сворачивает нормативно-правовые акты, которые поддерживают их чистоту. Кто-то должен сказать ему, что можно иметь хорошие экономические показатели и не вредить планете. Но Трамп не слушает, а потому — не учится», — заявила она.

Актриса выразила уверенность, что в отсутствие возможности повторить успехи своего предшественника, бывшего президента США Барака Обамы, Трамп пытается «стереть» его наследие. «Он получил растущую экономику и теперь ставит ее в заслугу себе», — уточнила Стрейзанд.

Наконец, певица обвинила Трампа в том, что, сократив налоги для корпораций и состоятельных американцев, он удвоил дефицит бюджета, который достиг «беспрецедентных показателей для эпохи процветания», а также в два раза увеличил национальный долг. Отдельно актриса обратила внимание на сложившийся порядок вещей, при котором демократы постоянно поправляют экономическое состояние после вмешательства республиканцев.

«Каждый день он наносит еще один удар в основание нашей демократии, но мы не можем позволить ему бесповоротно изменить эту страну. «Маяк надежды», которым является Америка, может потухнуть, если ему дадут еще четыре года», — написала она.

В заключение Стрейзанд призвала проявить достоинство на грядущих выборах и вспомнить об экологии, уровне бедности, а также других проблемах США. «Нам нужна новая Америка, без загрязнения, без непотребства, без оскорблений, без мести», — подытожила она.

Актриса выразила уверенность в том, что «Америка снова станет великой» только после того, как будет восстановлена вера в правду.