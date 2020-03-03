На волне Вайнштейна: Тимоти Хаттону вменяют изнасилование

Оскароносный актер и режиссер Тимоти Хаттон обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, пишет The Hollywood Reporter. По словам предполагаемой жертвы, бывшей модели из Канады Серы Джонстон, инцидент произошел в 1983 году в Ванкувере, где у Хаттона в тот момент проходили съемки фильма «Ледяной человек».

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Как следует из рассказа Джонстон, будучи 14-летним подростком, она в компании подруг встретила Хаттона и двух его друзей. В ходе знакомства мужчины предложили девушкам продолжить общение в гостиничном номере Хаттона. Там молодые люди стали «тусоваться и выпивать».

В какой-то момент вечера актер якобы увел Серу к себе в спальню и изнасиловал ее в присутствии друга, который следом поступил так же.

По словам Джонстон, она пыталась остановить мужчин и покинуть гостиничный номер, однако это не возымело эффекта и ей было сказано: «Все будет хорошо. Это не продлится долго, и тебе будет хорошо». Однако Джонстон уверяет, что хорошо ей не стало, в слезах она умоляла мужчин остановиться и говорила о том, что ей больно. Она отметила, что в начале знакомства сказала мужчинам, что ей 17 лет, но позже призналась, сколько ей на самом деле. Обратиться в полицию женщина решилась только спустя 36 лет, в конце 2019 года, сделать это раньше ей мешало чувство вины и опасение, что никто не поверит в эту историю.

«Это был плохой сексуальный опыт. Вот что это было. Это был действительно очень плохой первый опыт, и этого больше никогда не случится», — сказала Сера Джонстон.

Веру в возможное отмщение женщина обрела после того, как движение жертв сексуальных домогательств #MeToo набрало силу. Отмечается, что в Канаде не существует срока давности для дел о сексуальных посягательствах, а возраст согласия в настоящий момент составляет 16 лет.

Согласно заявлению представителей Хаттона, актер «полностью и недвусмысленно отрицает» эту историю. По словам его адвоката, кинематографист никогда не встречался с Джонстон и «не удостоит эти выпады и минутой своего времени, поскольку они очевидно ложны и предназначены только для вымогательства у него денег». Он также добавил, что эта женщина «предоставила непристойные и отвратительные подробности этой выдуманной сексуальной встречи 36-летней давности, которые мог придумать любой придурок-писатель».

Известно, что интересы Хаттона отстаивают две юридические фирмы. По словам адвокатов актера, Джонстон также наняла юриста, чтобы добиться финансового урегулирования. Отмечается, что в 2019 году бывший бойфренд обвинительницы связался с другом Хаттона, который предположительно принимал участие в сексуальном насилии над ней, и предложил заключить сделку.

«Это поставило меня в очень сложную ситуацию», — прокомментировала женщина этот поступок.

По словам Джонстон, изначально Хаттон согласился на урегулирование конфликта выплатой в размере $135 тыс., тогда как ее адвокат требовал $1,5 млн. Однако женщину не устроил такой исход и она отказалась от сделки, намереваясь идти до победного конца.

В 1981 году Тимоти Хаттон стал самым молодым актером, получившим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, — статуэтка ему досталась за работу в фильме «Обыкновенные люди». Недавно он снялся в телесериале Netflix «Призраки дома на холме» и «Как избежать наказания за убийство» от ABC. Он также сыграл одну из ролей в грядущей биографической картине о феминистке Глории Стайнем вместе с такими известными актрисами, как Джулианна Мур и Алисия Викандер.