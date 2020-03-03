Застрявшие в тайской пещере: о спасении детей снимут фильм

Компании Universal и Cavalry Media наняли режиссеров Джимми Чина и Элизабет Чай Васархели для работы над фильмом о спасении детской футбольной команды из таиландской пещеры в 2018 году. Над адаптацией истории работает сценарист исторической драмы «Мидуэй» Уэс Тук, а продюсерами ленты назначены Дана Брунетти и Мэтт ДельПиано. Исполнительным продюсером фильма стал трехкратный номинант на «Оскар» в категории «Лучший фильм» Майкл Де Лука, сообщает Variety.

В 2019 году совместная работа Чина и Васархели «Фри-соло» («Free Solo») завоевала «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

В ленте рассказывается история альпиниста Алекса Хоннольда, поднимавшегося на вертикальную скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Фильм, снятый компанией National Geographic, собрал $29,3 млн по всему миру, получил шесть статуэток «Эмми» и одержал победу в номинации «Лучший документальный фильм» премии BAFTA. Отметим, что помимо работы в творческом дуэте постановщики являются супружеской парой и воспитывают двоих детей.

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В 2018-2019 годах о намерении снять фильмы о вызволении детей из таиландской пещеры заявляли американские кинокомпании Pure Flix Entertainment и Ivanhoe Pictures, а Netflix планировал подготовку сериала и обещал выплатить каждому спасенному школьнику по $94 тыс. Однако, судя по отсутствию в сети новостей о съемках, они так и не продвинулись в работе над проектами.

Резонансная история, за которую взялись Universal и Cavalry Media, произошла летом 2018 года. Игроки тайской футбольной команды Wild Boars в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход в пещеру Тхам Луанг 23 июня. За безопасность 12 школьников отвечал их 25-летний тренер Эккапхон Чантхавонг, не предусмотревший возможность ухудшения погодных условий. Ребята оставили снаружи часть вещей и велосипеды, спустились под землю, но не смогли выбраться из-за начавшегося ливня, затопившего выход. Постепенно пещера заполнялась водой, команда ютилась на небольшом островке.

Вечером 23 июня началась поиски, затянувшиеся на десять дней. Когда местоположение ребят было установлено, началась операция по их вызволению. В течение нескольких суток мальчиков выводили из пещеры. Последние несколько человек, включая тренера, покинули ее 10 июля. Истощенные участники похода остались живы, но без жертв не обошлось: во время доставки школьникам кислородных баллонов погиб 38-летний дайвер.

На фоне этих событий произошел конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и британским дайвером Верноном Ансвортом, принимавшим участие в операции по спасению футболистов.

Через неделю после пропажи детей инженер несколько раз прилетал в Таиланд и предлагал использовать сконструированную им мини-субмарину, рассчитанную на одного ребенка. Руководитель спасательной миссии назвал это изобретение непрактичным и отказался от помощи миллиардера. В интервью CNN Ансворт грубо предложил Маску «засунуть свою субмарину куда подальше». В ответ предприниматель усомнился в том, что водолаз присутствовал на спасательной операции, и попросил его предоставить видео в качестве доказательства.

«Знаешь что, не утруждайся поисками ролика. Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5. Прости, педофил, ты сам напросился», — написал миллиардер в Twitter.

В комментариях Маску сделали замечание по поводу обвинения незнакомого человека в педофилии, на что он ответил: «Ставлю доллар, что так оно и есть». Возмущенный этим высказыванием Ансворт подал на предпринимателя в суд, обвинив его в клевете и оскорблении чести и достоинства. Тот, в свою очередь, направил ответный иск и потребовал у суда отклонить заявление дайвера. Согласно доводам Маска, Ансворт начал спор первым, а высказанные на просторах Twitter слова часто «гиперболизируются». По словам миллиардера, называя водолаза «педофилом», он не констатировал факт, а выразил свое мнения благодаря праву на свободу слова. В декабре 2019 года агентство Reuters сообщило, что в окружном суде в США присяжные приняли решение в пользу основателя Tesla. Будет ли включен этот спорный эпизод в грядущий фильм, пока неизвестно.