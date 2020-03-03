«Не время Панайотова»: Рудковская о Little Big на «Евровидении»

Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.

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«Это преклонение перед их трендом, это абсолютная победа над форматами, абсолютная победа над плоскостями и рамками. Против хитов и популярности не попрешь. Эти ребята добились популярности сами, без всяких радиостанций, без всяких телевизионных каналов, без всего», — сказала она «Газете.Ru».

Говоря о разнице с выступлением самого Билана, исполнившего проникновенный поп-хит в сопровождении лауреата премии «Эмми» венгерского скрипача Эдвина Мартона и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Рудковская подчеркнула, что наступило новое время.

«Время другое. Двенадцать лет прошло. Тогда это был Белград, тогда это была история веры. Тогда это была история Димы, которого, как все считали, засудили из-за монстров Lordi. И он говорил: «Я верю, что все будет справедливо и все будет здорово, а вы поверьте в меня, а я верю в вас». И вся эта душещипательная история сработала. Еще было такое подкрепление в виде скрипача из Венгрии, олимпийского чемпиона после выигрыша в Турине — то есть, история артиста, музыканта и спортсмена. И они были очень трогательные в рубашках, которые они разорвали на себе», — пояснила она.

Продюсер подчеркнула, что для того момента это была настолько же «правильная история», как и выбор в пользу Little Big сегодня, так как «Голландия — это та страна, куда нужно ехать такому составу».

«Это просто то, что сейчас будет нравиться молодежи. Как бы мы к этому ни относились. Они уже туда поедут фаворитами. Потому что когда Билан приехал второй раз — он уже был номером один во всех ставках. Уже не было вариантов, что кто-то другой выиграет, потому что он вернулся, и все, кто голосовал за него, кому он понравился — снова проголосовали. А самое главное — пришла новая аудитория, и вся история сложилась. И у них все складывается», — отметила она.

Рудковская обратила внимание и на демографические изменения в аудитории «Евровидения», которая, по ее мнению, стала значительно моложе.

«Они очень нравятся молодежи, а кто у нас голосует? Надо забыть о том, что голосуют домохозяйки. Все это ерунда.

Голосование домохозяек было в тех лохматых годах, когда еще ездил Дима. Сейчас голосует молодежь, кто смотрит конкурс. Да, голосуют и женщины, это понятно. Голосует огромное количество [зрителей], понятно, нетрадиционной ориентации, голосует огромное количество людей, которые, в принципе, любят музыку. Но тренды меняются, и ты ничего не сделаешь», — подчеркнула она.

Продюсер также выразила уверенность в том, что для победы на современном «Евровидении» не так важен номер участников, как раньше.

«Когда говорят: «Ой, нужно какой-то номер», единственное, что я могу сказать — да не нужно уже никакого номера! Конечно, номер помогает, когда он уместен. Но им номер никакой не нужен. В прошлом году голландец сел за фортепиано, спел свою балладу и разорвал всех. Потому что тогда нужно было сделать эту балладу», — отметила Рудковская.

Участник «Евровидения-2007» от Белоруссии Дмитрий Колдун в свою очередь заметил, что для аудитории «Евровидения» более значительную роль играет яркая картинка, чем уровень владения исполнительской техникой.

«Мне кажется, что на «Евровидении» вообще никаких проблем не должно быть, потому что все-таки это развлекательный конкурс, серьезно относиться к нему с точки зрения музыки могут, наверное, только музыканты. Зрители просто получают хорошее настроение, для них яркая картинка чаще всего представляет большую ценность, чем музыкальное наполнение. Шоу должно быть ярким и эпатажным», — сказал он «Газете.Ru».

Певец также не считает выбор в пользу неформатной группы попыткой Первого канала «перехитрить» конкурс.

«Я думаю, что это попытка направить «Евровидение» в более молодую сторону. Такая музыка, как правило, популярна у юного поколения. Все остальные исполнители из шорт-листа, они, все-таки, для людей, которые слушают музыку в традиционном понимании, песни, которые наделены какой-то философией, хотя бы минимальным смыслом», — добавил Колдун.

Рудковская также прокомментировала распространявшиеся в Сети незадолго до объявления выбора Первого канала слухи о возможном участии в «Евровидении» певца Александра Панайотова.

«Когда была запущена фейковая новость, что Саша Панайотов поедет, то было понятно, что это уже не его время. Он классный вокалист, но это уже не его время. Сейчас время такого формата, как Little Big. Возможно, снова вернется формат вокалистов, красивых песен, но пока тенденция идет наоборот к такому, немножко трешовому, зажигательному исполнению, как у Little Big», — пояснила она.

Рудковская предположила, что выбор в пользу Панайотова мог бы привести к нежелательным результатам.

«Он, безусловно, один из лучших вокалистов нашей страны, но поездка туда могла бы не очень хорошо закончиться. Потому что Голландия — это та страна, где люди с очень изощренным вкусом, где уже нужно показывать что-то сверхинтересное», — сказала она.