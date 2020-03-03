Новый «Кэндимен», «Артемис Фаул» и другие трейлеры недели

«Кэндимен» («Candyman»), Ниа ДаКоста. Премьера в России — 11 июня

Студия Universal представила первый официальный трейлер перезапуска культового хоррора «Кэндимен» 1992 года, описанного как «духовное продолжение» франшизы. Режиссером ленты стала темнокожая Ниа ДаКоста, а продюсером и соавтором сценария — Джордан Пил, заявивший, что принципиально не рассматривает «белых чуваков» на главные роли. К роли маньяка Кэндимена вернулся 65-летний Тони Тодд, который сыграл его в 1992 году. После произнесения имени этого персонажа у зеркала в течение пяти раз он появляется и нападает на свою жертву, используя острый железный крюк.

«Каверы» («The High Note»), Ниша Ганатра. Премьера в России — 25 июня

В сети появился первый трейлер фильма «Каверы» Ниши Ганатры, действие которого протекает в Лос-Анджелесе. В синопсисе ленты героиня Трэйси Эллис Росс представлена как поющая «суперзвезда, чей талант и эго достигли невероятных высот». Ее личным помощником становится переутомленная девушка в исполнении Дакоты Джонсон, поставившая себе цель добиться успеха на музыкальном поприще. В фильме также снимались Келвин Харрисон-младший, Айс Кьюб, Зои Чао, Эдди Иззард, Билл Пуллман и другие.

«Приди ко мне» («The Other Lamb»), Малгожата Шумовска. Премьера в России — 7 мая

Компания IFC Midnight выпустила официальный трейлер триллера «Приди ко мне». Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в прошлом году. По сюжету ленты девушка Села (Раффи Кэссиди) живет в лесу среди группы женщин во главе с Пастырем (Михиль Хаусман), который является для них другом, любовником и учителем. Со временем героиня решает разобраться с истоками традиций существования своего клана и раскрывает страшные секреты.

«Вражеские линии» («Enemy Lines»), Андерс Банке

Опубликован трейлер английского фильма о Второй мировой войне под названием «Вражеские линии», режиссером которого стал швед Андерс Банке. События исторической ленты происходят в 1943 году в оккупированной немцами Польше, но большая часть съемок прошла в Белоруссии. В основе сюжета фильма лежит реальная история спасения польского ученого-ракетчика доктора Фабиана, попавшего на вражескую линию.

«Зла не существует» («Sheytan vojud nadarad»), Мохаммад Расулоф

В сети опубликован трейлер фильма «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа, получившего главную награду Международного берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». В фильме рассказываются философские истории четырех мужчин о человеческом выборе. После объявления победителя зал аплодировал стоя.

«Артемис Фаул» («Artemis Fowl»), Кеннет Брана. Премьера в России — 28 мая

Студия Disney выпустила новый трейлер фильма «Артемис Фаул», снятого на основе серии фантастических книг Йона Колфера. Лента повествует о 12-летнем Артемисе Фауле, который обнаруживает подземный мир, населенный волшебными существами — гномами, эльфами и лепреконами. В актерский состав фильма вошли Колин Фаррелл, Джош Гад, Джуди Денч, Миранда Рэйсон и Хонг Чау.

«Раскрашенная птица» («The Painted Bird»), Вацлав Мархоул

Компания Celluloid Dreams показала новый трейлер драмы «Раскрашенная птица», получившей премию Leoncino d'Oro Agiscuola за продвижение целей и задач ЮНИСЕФ на Венецианском кинофестивале прошлой осенью. Автором сценария и режиссером ленты стал чех Вацлав Мархул. Он перенес на экран историю из одноименного классического романа Ежи Косинского о молодом еврейском мальчике, который бродил по Восточной Европе во время Второй мировой войны. Черно-белый фильм представляет собой «воспоминание о дикой, первобытной Восточной Европе в кровавые времена конца Второй мировой войны». В картине снялись Петр Котлар, Стеллан Скарсгард, Удо Киер, Харви Кейтель, Джулиан Сэндс, Лех Диблик, Алексей Кравченко, Петр Ванек и Барри Пеппер.