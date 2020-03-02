«Главный урок в жизни»: Данила Козловский впервые стал отцом

Актриса и режиссер Ольга Зуева и заслуженный артист России Данила Козловский стали родителями. Зуева поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с новорожденной дочерью.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала 32-летняя знаменитость на русском и английском языках.

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Официального сообщения об имени ребенка (за исключением обращения актрисы к малышке в Instagram) пара не давала. В соцсетях Козловского информации о рождении дочери не появлялось, но поклонники оставляют свои поздравления с пополнением под его постами на другие темы.

«Поздравляю с рождением доченьки», «Здоровья малышке и маме», «Поздравляю с рождением дочери, Данила Валерьевич! Пусть счастлива будет и здорова!» — написали пользователи в комментариях на странице Козловского.

Друзья пары рассказали, что Зуева поехала рожать первенца в США, потому что там она чувствует себя максимально комфортно. Знаменитость долгое время жила в Нью-Йорке, где окончила гуманитарный факультет The New School по специальности «сценарист». Также она отучилась на актрису и сценариста, успешно работала моделью, снялась в нескольких проектах, а потом переехала в Россию.

Чтобы поддержать возлюбленную, артист впервые за долгое время взял отпуск и прилетел к ней в США после завершения работы над частью съемок своего фильма «Карамора» в Грузии.

«Для Дани это первый отпуск за очень долгое время. И он настолько устал от постоянной круговерти событий, что даже близких друзей попросил не напоминать ему о работе. Если общаться, то на какие-то нейтральные темы, не связанные со съемками, фильмами, монтажом и прочим. Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил». — рассказали «СтарХиту» в окружении пары.

Об отношениях Козловского и Зуевой стало известно в 2015 году, когда их увидели вместе в Большом театре. Сначала артисты скрывали свой роман, но постепенно стали часто выходить в свет. С 2016 года они стали жить вместе — для обустройства семейного гнездышка Козловский купил квартиру в центре Москвы.

«Раньше я куда-то все время мчался, летал туда-сюда, а теперь мой дом в Москве. С нами живет собака Груша, мы подобрали ее на улице, когда отдыхали в Грузии, и привезли с собой. Иногда я гуляю с ней у нас на районе», — говорил актер в одном из интервью.

Актер предпочитает не афишировать личную жизнь — до сих пор неизвестно, связан ли он с Зуевой узами брака. В сети ходят слухи о том, что он сделал возлюбленной предложение и тайно на ней женился, но официального подтверждения этой информации не было.

По словам друзей пары, в преддверии появления малыша Козловский приобрел дом в Испании.

«Сейчас в этом доме в основном бывают его мама Надежда Николаевна и отчим Сергей. Сам Данила наезжает нечасто. Особнячок небольшой, находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть и бассейн, и небольшой садик, и веранда — все условия для приятного времяпровождения», — рассказали инсайдеры в декабре.

С 2008 по 2011 год Козловский был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. Они играли влюбленных в спектакле «Варшавская мелодия» и по-настоящему влюбились друг в друга. В сети ходили слухи о том, что пара рассталась из-за внезапной популярности Козловского, в то время как Малка не могла похвастаться успешной карьерой. Однако актриса опровергла эти сообщения, пояснив, что из-за напряженного графика у Козловского просто не хватало времени на семью.