«Он очень переживал»: Бабкина об отношениях с молодым мужем

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в интервью шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой рассказала о взаимоотношениях со своим гражданским мужем Евгением Гором (настоящая фамилия — Горшечков), который младше певицы на 30 лет. По словам исполнительницы, которая в этом марте отметит 70-летие, в своей квартире в центре Москвы она живет на постоянной основе без любимого мужчины, лишь периодически встречаясь там со своим избранником.

«Когда я здесь одна, мне говорят: «Тебе там скукота». Никогда! Я иногда просто умышленно хочу побыть одна. Могу голая здесь ходить. Конечно, свет погашу. Чтобы вдруг из Кремля с подзорной трубы не подглядывали. А вдруг — понравлюсь?» — пояснила Бабкина.

Она также призналась, что не обращает внимания на сплетни, касающиеся ее отношений с Гором, с которым познакомилась еще в начале нулевых, тогда как ее мужчина переживает по поводу слухов, считая, что люди видят в ее романе с Бабкиной расчет.

Реклама

«Эта болезненная тема не для меня. Как нас только не пеняли, как только на нас не заглядывали, но я толстокожая, я выдержу. Мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях, не старались везде показываться — это крайне редко [происходит].

И каждый раз он очень переживал по причине, что у него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем. Это единственный человек, который — живя, находясь со мной, общаясь — ни разу не воспользовался. И не хочет», — рассказала народная артистка.

Кроме того, певица поведала о том, как ей удалось сбросить 22 кг. Согласно Бабкиной, вариант диеты «8-16» ей посоветовала актриса Нонна Гришаева — и он мгновенно стал давать результат.

«Я сидела на диетах, но все они бесполезны. Как нормальный человек придерживаюсь, что надо следить за собой, надо обязательно правильно питаться, — пояснила она. — На протяжении восьми часов ты кушаешь — что хочешь и когда хочешь. <...> И 16 часов не кушать. <...> Я этим живу уже три месяца. Пока [сбросила] 22 кг», — поделилась исполнительница.

В студии шоу Кудрявцевой она также откровенно рассказала о смерти младшего брата Валерия, которого не стало в 2003 году. Говоря о трагедии, Бабкина не сумела сдержать слез.

«Он ушел из жизни в 49 лет. У нас был Новый год, и он говорит: «Надька, приезжай к нам, будем встречать вместе». Мы так сладко провели Новый год, я осталось ночевать, наступило первое число, прекрасно посидели», — начала артистка.

«К вечеру я поехала домой. Но не успела доехать до главпочтамта, звонит его жена Лялька и сообщает, что Валера умирает. А я за рулем. Я спрашиваю, перепились они там, что ли. Жена его просит, чтобы я возвращалась. А на самом деле он уже умер,

— цитирует Бабкину НТВ. — А я за рулем, у меня в глазах икона Божьей Матери. Я у нее просила дать шанс, защитить брата. Возвращаюсь, там стоит скорая помощь, милиция. Я к Валере кидаюсь, а он черный весь на полу лежит. Разрыв аорты, сердце мгновенно... Я его за ноги хватаю, а ноги теплые. Видимо, какие-то еще судороги были, я его растираю. А сосед у них врач. Врач говорит, что это невозможно, требую массировать сердце. А он лежит весь синий с улыбкой на лице».

По словам Бабкиной, в тот момент для нее будто оборвался мир — и она несколько лет не могла прийти в себя.

«Он никогда не жаловался [на здоровье]. Это же военный человек. Они проходят бесконечные проверки, — призналась Бабкина. — Его телефон до сих пор в моей записной книжке, рука не поднимается его удалить».