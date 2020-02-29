Назло феминисткам: Полански получил премию «Сезар»

Криминальная драма «Отверженные» режиссера Ладжа Ли стала лучшим фильмом по версии французской национальной кинопремии «Сезар», церемония вручения которой прошла в парижском концертном зале «Плейель» 28 февраля. Кроме главной награды лента о конфликте в подразделении по борьбе с преступностью в парижском пригороде Монфермей завоевала еще несколько статуэток. Сама картина получила приз зрительских симпатий, сыгравший полицейского Алексис Маненти стал лучшим молодым актером, а Флора Вольпельер завоевала статуэтку за лучший монтаж.

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По три награды получили фильмы «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса и «Офицер и шпион» замешанного в секс-скандале Романа Полански. Картину Бедоса признали победителем в номинациях «Лучшие декорации», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая актриса второго плана» (Фанни Ардан).

Критика феминистских организаций не помешала Полански стать лучшим режиссером по версии французской Академии искусств и технологий кинематографа. Он также получил приз за лучший адаптированный сценарий, написанный в соавторстве с писателем Робертом Харрисом, а костюмер фильма Паскалин Шаван забрала статуэтку за лучшие костюмы.

Картина «Офицер и шпион» участвовала в 12 номинациях премии, но режиссер и вся работавшая над фильмом команда не присутствовали на церемонии из-за угрозы «публичного линчевания». О решении пропустить мероприятие Полански сообщил в заявлении, направленном в местные СМИ.

«В течение нескольких дней люди задавали мне вопрос: приду ли я на церемонию «Сезар» или нет. В свою очередь я отвечу вопросом: как я могу? Возможные события этого вечера известны заранее. Активисты уже угрожают мне публичным линчеванием. Некоторые объявляют о намерении устроить протесты перед Залом Плейель, другие планируют сделать его платформой для осуждения руководства. Так что церемония станет похожа на симпозиум, а не на праздник кино, на котором будут вознаграждены самые большие таланты», — написал режиссер.

По словам Полански, он не пошел на церемонию, чтобы «защитить жену и детей, которые подвергаются оскорблениям».

«Я с сожалением принимаю это решение, потому что мне пришлось столкнуться с самопровозглашенным трибуналом, готовым попирать принципы верховенства права», — заявил он.

В этом году традиционная статуэтка премии «Сезар» за заслуги перед миром кино и культуры впервые в истории не нашла своего обладателя. Изначально награда предназначалась Брэду Питту, однако незадолго до церемонии он отказался ее принять без объяснения причин. Организаторы премии безуспешно пытались предложить статуэтку другим деятелям из мира кино, включая Мэтта Деймона.

Лучшим актером премии стал Рошди Зем, сыгравший комиссара Дауда в фильме «Боже мой», лучшей актрисой признали Анаис Демустье за роль в фильме «Алиса и мэр», а награду за победу в номинации «Лучший актер второго плана» забрал Сванн Арло из драмы «По воле божьей».

В категории «Лучший короткометражный фильм» конкурентов обошла лента «Как надо» 2018 года. Лучшим дебютом премии стал фильм «Папиша» Мунии Меддур, а сыгравшая в нем Лина Худри победила в номинации «Лучшая молодая актриса».

Мультфильм «Я потерял свое тело» француза Жереми Клапена стал главным анимационным фильмом года и получил награду за оригинальную музыку, написанную композитором Деном Леви. Лучшим анимационный короткометражным фильмом признали «Ночи полиэтиленовых пакетов» Габриэль Арель.

Обладателя «Оскара» 2020 года — драму «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо — французы посчитали лучшим фильмом на иностранном языке.

В этой категории также участвовали картины «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Джокер» Тодда Филлипса, «Лола» Лорана Мишели, «Молодой Ахмед» Люка и Жан-Пьера Дардьенна и «Предатель» Марко Беллоккьо.

Сразу после вручения премии «Сезар» учредивший ее исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа в полном составе ушел в отставку. По словам членов совета, это решение обусловлено данью уважения прошлым деятелям искусства, передает Variety.

Известно, что на обновление состава совета существенно повлияла критика руководства «Сезар» за высокую оценку фильма Полански «Офицер и шпион». Активисты феминистских организаций обвинили французскую киноакадемию в недостатке женских персонажей в кино и создали петицию с требованием модернизировать премию. Документ подписали около 400 деятелей культуры.