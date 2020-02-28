«Голодом морят»: Баста отбил участницу у Гагариной

28 февраля на Первом канале состоялся третий выпуск седьмого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», в рамках которого прошел очередной этап слепых прослушиваний. По итогам минувшей пятницы в команде Басты прибавилось четыре участника, Валерия Меладзе — три. Что касается Полины Гагариной, то ее команда смогла похвастаться аж семью вокалистами.

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Новый эпизод триумфально открыла шестилетняя Агния Андреева с песней «I Feel Good» Джеймса Брауна. К ней повернулись сразу три наставника. «Осчастливьте кого-то из нас, чтобы наши сердца успокоились и не рвались», — обратился к девочке Баста. После долгой паузы, из-за которой рэпер даже попросил оркестр сыграть на фоне грустную музыку, Андреева все же остановила свой выбор на Гагариной.

Вторым покорять судей отправился Владимир Серков с песней «Скрипка Паганини». Видимо, сам не ожидая того, что к нему повернутся все наставники, юный вокалист не смог сдержать слез. «Я пойду к Басте», — сделал выбор участник.

Следом с зажигательным номером на сцену ворвался Семен Орлов, исполнив «Симону» Владимира Кузьмина. Единственным на красную кнопку нажал Валерий Меладзе, обеспечив тем самым 100% попадание Орлова в команду. Своими впечатлениями от выступления поспешил поделиться и Баста, спросив конкурсанта, кого из рок-н-ролльных артистов он предпочитает слушать, но ответ оказался неожиданным: «Вообще это не рок-н-ролл, а джаз», — отрезал мальчик.

Самая взрослая участница выпуска — 13-летняя Софья Льорет — исполнила лиричную и трогательную композицию Эмили Санде «Clown». С первых же нот к девочке повернулись Баста и Меладзе, а ближе к финалу не удержалась и Гагарина. Она же призналась, что во время исполнения по ее телу пробежали мурашки. Затем началось длительное обсуждение. «Там скользкая дорожка. Я сторонник того, чтобы дети пели ту музыку, которую они любят, а там заставляют, голодом морят», — взялся за потенциальную участницу Баста. В итоге слова подействовали лучшим образом — Льорет выбрала команду рэпера.

Без лишних слов и уговоров еще одна участница — Варвара Музеева с песней «Все не так просто» исполнительницы Demidova — пополнила команду Меладзе.





Следующим попытать удачу отправился Миржан Жидебай — и не зря. К участнику повернулись Баста и Гагарина. Певица оценила вокальные способности молодого исполнителя, отметив, что он очень старался сделать все идеально. В итоге Жидебай выбрал ее команду.

Последней свои звездные несколько минут использовала москвичка Злата Осипова с композицией «Enjoy the Silence» Depeche Mode. «Это было круто и музыкально», — похвалила вокалистку Гагарина, которая оказалась единственной, кто к ней не повернулся. В итоге выбирая между командой Меладзе и Басты, Осипова остановила свой выбор на последнем.