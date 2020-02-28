«Эта мысль не нравится»: зачем РПЦ взялась за Спас на Крови

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой передать в ведение РПЦ часовню-ризницу собора Спас на Крови, передает Znak.com со ссылкой на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. По его словам, этот вопрос обсудят на совещании в Смольном 5 марта.

«Мне стало известно, что заявка была подана в конце прошлого года. Совещание в Смольном назначено на 5 марта», — отметил Резник.

В свою очередь пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова заявила, что не обладает информацией о грядущем совещании.

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«У нас не подавалось никакой официальной заявки на передачу Спаса на Крови», — приводит ее слова «Фонтанка».

В пресс-службе музейного комплекса «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» также не смогли подтвердить участие в предстоящем обсуждении.

Часовня-ризница входит в состав единого пространства собора. Сегодня Спас на Крови является памятником архитектуры, а также музеем, входящим в состав комплекса «Исаакиевский собор». Как отметил директор государственного музея-памятника Юрий Мудров, передавать часовню в ведении РПЦ он не собирается.

«Передача здания представляется нецелесообразной по многим причинам», — указано в документе, оказавшемся в распоряжении издания.

В письме уточняется, что несмотря на утверждение митрополита о том, что ризница якобы относится к имуществу религиозного назначения, за ней с первых дней возведения была закреплена функция музея.

»<...> где на обозрении всех желающих были закреплены материалы по художественному оформлению храма», — говорится в тексте.

По мнению настоятеля храма, протоиерея Сергия Куксевича, собор является объектом религиозного назначения, поэтому в нем «должны храниться облачения и разная церковная утварь».

Отмечается, что ранее митрополит Варсонофий уже пытался добиться передачи одного из соборов музейного комплекса в ведение РПЦ. В конце 2016 года представители церкви потребовали передать им Исаакиевский собор в безвозмездное пользование с целью проведения служб, однако официальной заявки до сих пор не поступило. Ситуация вызвала широкую дискуссию в обществе, спровоцировав несколько митингов как сторонников, так и противников передачи собора.

Говоря о Спасе на Крови, бывший директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил радиостанции «Говорит Москва», что это может повлечь за собой закрытие музея.

«По логике закона может произойти, по логике человеческой я бы этого не делал. Просто надо закрывать тогда потихонечку музей совсем. Мне эта мысль не нравится», — заявил Буров.

Спас на Крови (или Храм Воскресения Христова) и часовня-ризница во имя Иверской иконы Божией Матери составляют единый архитектурный ансамбль, созданный в память об Александре II. Здание часовни-ризницы, или часовни-музея, как ее называли в начале ХХ века, было построено Альфредом Парландом в 1906-1907 годах.