Переманили на стриминг: автор «Ла-Ла Ленда» снимет сериал для Netflix

Оскароносный режиссер Дэмьен Шэзелл представит свой телевизионный дебют 8 мая на Netflix. Создатель «Ла-Ла Ленда» снял несколько эпизодов музыкального сериала «Эдди», события которого развиваются в оживленных мультикультурных кварталах современного Парижа, пишет Deadline. Драма из восьми эпизодов покажет историю когда-то знаменитого в Нью-Йорке джазового пианиста Эллиота Удо (Андре Холланд), который владеет ночным клубом «Эдди» и управляет музыкальной группой во главе с вокалисткой Майей (Джоанна Кулиг), с которой его связывают нестабильные романтические отношения. Когда Эллиоту становится известно, что его деловой партнер Фарид (Тахар Рахим) замешан в некоторых сомнительных историях клуба, начинает разматываться клубок секретов.

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В проекте приняли участие создатель сериала «Городские истории» Алан Пол и лауреат премии BAFTA, сценарист Джек Торн. Обладатель «Грэмми» Глен Баллард написал к проекту песни и помог собрать музыкальную группу, в состав которой вошли настоящие парижские джазовые музыканты.

В прошлом году потоковый сервис Netflix мощно выступил среди конкурентов своим сотрудничеством с другим оскароносным кинорежиссером — Мартином Скорсезе. В настоящий момент фильм «Ирландец» является самым дорогим ($159 млн) проектом стримингового гиганта. К слову, на втором месте по затратам стоит «Призрачная шестерка» Майкла Бэя, производство которой обошлось в $ 150 млн.

Сюжет «Ирландца» основан на мемуарах американского писателя Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». «Красить дома» на мафиозном сленге означает работу киллера-наемника, который оставляет следы крови на стенах. Реальным прототипом главного героя книги Брэндта был Фрэнк Ширэн по кличке Ирландец, роль которого сыграл Роберт Де Ниро. Незадолго до своей смерти Ширэн встретился с писателем и поведал ему историю своей жизни и работы на Рассела Буффалино — крупнейшего авторитета преступного мира. По его заказу Ирландец убил 25 человек, в числе которых оказался бывший американский профсоюзный лидер Джим Хофф, его в фильме сыграл Аль Пачино. Несмотря на единогласное одобрение кинокритиков и огромное количество различных номинаций, среди которых девять — на «Оскар», фильм не завоевал ни одной хоть сколько-нибудь серьезной награды.

Сотрудничество Netflix с мексиканским режиссером Альфонсо Куароном в 2018 году в этом плане оказалось более продуктивным. Черно-белая драма «Рома» завоевала три «Оскара», четыре премии BAFTA, а также «Золотой глобус» и «Золотой лев».

В фильме была показана история жизни обыкновенной семьи среднего класса, живущей в районе Мехико — Колониа Рома в начале 1970-х годов. Судьбу главных героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда солдаты расстреляли демонстрантов.

Netflix уже несколько лет привлекает известных авторов, пытаясь завоевать расположение крупных кинофестивалей и различных киноакадемий. В 2017 году для стримингового сервиса свои фильмы сняли братья Коэн («Баллада Бастера Скраггса») и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо («Окча»). И если «Окча» в свое время вызвала большой скандал на Каннском фестивале из-за Netflix, то его следующая работа «Паразиты», которая распространялась традиционными методами в широком прокате, стала абсолютным триумфатором 2019 года, завоевав Золотую пальмовую ветвь, а следом четыре «Оскара» в главных номинациях.