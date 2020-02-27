Звезда на карантине: Джеки Чан мог заразиться коронавирусом

После слухов о том, что гонконгский актер Джеки Чан мог стать первой голливудской знаменитостью, заразившейся коронавирусом, эти сообщения получили косвенное подтверждение

Информация о возможном заражении знаменитого актера появилась после публикации в Сети видеоролика с вечеринки полиции Гонконга, где присутствовал Джеки Чан. На мероприятие в честь отставки 48-летнего офицера пришли 60 человек, 59 из них позднее поместили под карантин.

Полицейский, в честь ухода которого из внутренних органов была организована вечеринка, заразился коронавирусом в морском ресторане, который он посещал незадолго до этого вместе с женой и тещей. Когда его анализы оказались положительными, коллег мужчины экстренно изолировали от общества.

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Присутствовавшие вместе с Джеки Чаном актеры Алан Тамб и Алекс Фонг опровергли эти сообщения, пояснив, что были на другом аналогичном мероприятии, а сам актер находился в получасе езды от очага заражения в момент, когда было снято видео. В настоящий момент ни сам Джеки Чан, ни представители здравоохранения Гонконга не ответили на запрос о состоянии здоровья актера.

В начале февраля Джеки Чан обратился к своим поклонникам через социальные сети, предложив награду в 1 млн юаней (около $143 тысяч) за вакцину против вируса.

«Наука и технологии — ключ к победе над вирусом, и я верю, что многие люди сейчас разделяют мои мысли и надежду на то, что вакцина может быть разработано в кратчайшие сроки», — написал он.

Актер также выразил надежду на то, что его намерения не будут истолкованы неверно.

«У меня есть «наивная» идея. Не важно, будет ли найдена вакцина частным лицом или организацией, я поблагодарю их, заплатив 1 млн юаней. Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как прежде бурлившие улицы сейчас пустуют, и я не хочу видеть как мои сограждане бьются с вирусом на смерть, когда они должны получать удовольствие от жизни», — добавил он.

Публикация актера быстро набрала несколько десятков тысяч лайков. Джеки Чан объявил награду за вакцину от вируса после того, как в январе из-за распространения заболевания было решено отказаться от выпуска в прокат нового боевика «Авангард» с его участием.

«В свете угрожающей вспышки коронавируса мы только что получили новости, что выход фильма откладывается до дальнейших уточнений. Наши сердца с теми, кто был заражен, и мы желаем всем веселого и здорового Китайского Нового года», — говорится в сообщении компании-дистрибьютора MM2 Entertainment.

Новости о решении отложить выход фильмов подтвердили также представители сети кинотеатров Cathay Cineplexes.

«Мы с горечью сообщаем вам, что из-за вспышки пневмонии в Ухани в Китае китайские студии приняли тяжелое решение отложить мировую премьеру своих фильмов, приуроченных к Китайскому Новому году», — заявили они.

Как сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, китайские специалисты уже создали вакцину, которая позволяет сформировать иммунитет к коронавирусу.

«Наши ученые уже дали трехмерное описание коронавируса — это очень хорошее основание для разработки вакцины. В Китае уже разработали вакцину, которая показывает положительный результат. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки [вакцины]», — отметил Чжан Ханьхуэй.

Он также предположил, что эпидемия коронавируса в Ухане закончится в течение марта.