«Мне это не нравится»: смесь «Очень странных дел» и «Конца ****ого мира»

Тинейджерка Сид (София Лиллис из «Оно») живет с трудноватой мамой и ангельским младшим братом, скорбит по покончившему с собой отцу, дружит (и явно хочет большего) с популярной девочкой Диной (София Брайант), а также обладает телекинетическими способностями и норовит разрушить все вокруг себя. В Сид влюблен сосед Стэн (Уайатт Олефф, тоже из «Оно»), который одевается лучше всех в мире, слушает легендарную в узких кругах группу Bloodwitch и считает, что лучшим видеоносителем были VHS-кассеты. Сид не отвечает Стэну взаимностью, а Дина не отвечает взаимностью Сид, поскольку встречается с душноватым и туповатым футболистом Брэдом (Ричард Эллис из, в общем-то, ниоткуда). Сложившаяся ситуация не самым позитивным образом сказывается на душевном состоянии Сид.
Вообще сериал «Мне это не нравится» исчерпывающе описывает текст его же трейлера: «От продюсеров «Очень странных дел» и режиссера «Конца ****ого мира». Здесь имеются в виду, главным образом, Шон Леви, который еще год должен эксклюзивно креативить для Netflix, и Джонатан Энтвистл. Следите за руками: тот же постановщик, в основе — комикс того же Чарльза Форсмана, автора «Конца ****ого мира», музыку пишет тот же гитарист Blur Грэм Коксон (Bloodwitch — проект, придуманный специально для сериала).
Кадр из сериала «Мне это не нравится» (2020)21 Laps Entertainment
«Мне это не нравится» совершенно спокойно мог бы быть спин-оффом британского хита про одиноких подростков: степень родства здесь зашкаливающая, внешнее сходство — как у близнецов. Или как у «Ривердейла» с «Леденящими душу приключениями Сабрины», если угодно. Ощущение такое, будто Одиннадцать оказалась в 2020-х — вдали от правительственных лабораторий и монстров из параллельного измерения. Другое близкое по духу шоу — «Импульс», который Даг Лайман снимает для YouTube, про меланхоличную девушку, обнаружившую в себе дар телепортации.
Сходства с «Концом...», надо сказать, распространяются и на качество. Во-первых, «Мне это не нравится» моментально завлекает интересным сюжетом, который не успевает надоесть (в первом сезоне семь 20-минутных эпизодов, их можно освоить за вечер). Во-вторых, сериал сразу же влюбляет в себя очаровательными героями, вызывающими доверие: подростковые переживания явно даются Лиллис и Олеффу лучше, чем боязнь кровожадных клоунов.
Столь же исчерпывающим, как содержание трейлера, видится и само название. Как и во всех громких проектах о тинейджерах последних лет, — «Половом воспитании», «Эйфории» и так далее, — важнее всего здесь не то, откуда у Сид взялись суперсилы, будут ли они с Диной вместе, будут ли последствия у залитого кровью платья из первого кадра — и даже не то, прославится ли группа Bloodwitch (кстати, послушайте на досуге их альбом). Самое важное — это мысль о необходимости выражать свои эмоции и желания; о том, как важно говорить вслух: «Мне это не нравится, я так не хочу». Напомнить себе об этом никогда не будет лишним.