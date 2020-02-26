«Мне это не нравится»: смесь «Очень странных дел» и «Конца ****ого мира»

Тинейджерка Сид (София Лиллис из «Оно») живет с трудноватой мамой и ангельским младшим братом, скорбит по покончившему с собой отцу, дружит (и явно хочет большего) с популярной девочкой Диной (София Брайант), а также обладает телекинетическими способностями и норовит разрушить все вокруг себя. В Сид влюблен сосед Стэн (Уайатт Олефф, тоже из «Оно»), который одевается лучше всех в мире, слушает легендарную в узких кругах группу Bloodwitch и считает, что лучшим видеоносителем были VHS-кассеты. Сид не отвечает Стэну взаимностью, а Дина не отвечает взаимностью Сид, поскольку встречается с душноватым и туповатым футболистом Брэдом (Ричард Эллис из, в общем-то, ниоткуда). Сложившаяся ситуация не самым позитивным образом сказывается на душевном состоянии Сид.

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Вообще сериал «Мне это не нравится» исчерпывающе описывает текст его же трейлера: «От продюсеров «Очень странных дел» и режиссера «Конца ****ого мира». Здесь имеются в виду, главным образом, Шон Леви, который еще год должен эксклюзивно креативить для Netflix, и Джонатан Энтвистл. Следите за руками: тот же постановщик, в основе — комикс того же Чарльза Форсмана, автора «Конца ****ого мира», музыку пишет тот же гитарист Blur Грэм Коксон (Bloodwitch — проект, придуманный специально для сериала).

close Кадр из сериала «Мне это не нравится» (2020) Кадр из сериала «Мне это не нравится» (2020) 21 Laps Entertainment

«Мне это не нравится» совершенно спокойно мог бы быть спин-оффом британского хита про одиноких подростков: степень родства здесь зашкаливающая, внешнее сходство — как у близнецов. Или как у «Ривердейла» с «Леденящими душу приключениями Сабрины», если угодно. Ощущение такое, будто Одиннадцать оказалась в 2020-х — вдали от правительственных лабораторий и монстров из параллельного измерения. Другое близкое по духу шоу — «Импульс», который Даг Лайман снимает для YouTube, про меланхоличную девушку, обнаружившую в себе дар телепортации.

Сходства с «Концом...», надо сказать, распространяются и на качество. Во-первых, «Мне это не нравится» моментально завлекает интересным сюжетом, который не успевает надоесть (в первом сезоне семь 20-минутных эпизодов, их можно освоить за вечер). Во-вторых, сериал сразу же влюбляет в себя очаровательными героями, вызывающими доверие: подростковые переживания явно даются Лиллис и Олеффу лучше, чем боязнь кровожадных клоунов.

Столь же исчерпывающим, как содержание трейлера, видится и само название. Как и во всех громких проектах о тинейджерах последних лет, — «Половом воспитании», «Эйфории» и так далее, — важнее всего здесь не то, откуда у Сид взялись суперсилы, будут ли они с Диной вместе, будут ли последствия у залитого кровью платья из первого кадра — и даже не то, прославится ли группа Bloodwitch (кстати, послушайте на досуге их альбом). Самое важное — это мысль о необходимости выражать свои эмоции и желания; о том, как важно говорить вслух: «Мне это не нравится, я так не хочу». Напомнить себе об этом никогда не будет лишним.