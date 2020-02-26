Дэниэл Рэдклифф, Элайджа Вуд и Александр Петров: на кого идти в кино

«Пушки Акимбо» («Guns Akimbo»); Джейсон Ли Хауден

Дэниэл Рэдклифф продолжает свой благородный поход в мир независимого кино в новом фильме «Пушки Акимбо». История разработчика видеоигр, который пытается вырвать свою возлюбленную из рук злодеев в мире, где люди участвуют в настоящих цифровых гладиаторских боях на выживание, пополнит ряды экстравагантных ролей бывшего маленького волшебника и встанет на одну ступень с его работами в таких картинах, как «Человек-швейцарский нож» и «Рога».

«Иди к папочке» («Come to Daddy»); Ант Тимпсон

Еще одной премьерой этой недели станет комедийный триллер «Иди к папочке», где главную роль исполнил другой любитель необычных сюжетов и свежих идей — Элайджа Вуд. На этот раз ему предстоит сыграть инфантильного мужчину средних лет, неожиданно получающего от отца приглашение встретиться: при этом с родственником он не виделся всю свою сознательную жизнь. Их встреча идет вкривь и вкось, а когда мужчина уже будет готов махнуть на все рукой и уехать домой, его планам помешает внезапное событие.

«Яга. Кошмар темного леса»; Святослав Подгаевский

Фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса» стал новой работой режиссера Святослава Подгаевского в жанре русского народного хоррора. Его действие на этот раз будет разворачиваться на городской окраине, где молодая семья решила нанять няню для новорожденной дочери. Несмотря на предупреждения сына, родители доверяют женщине, которая однажды бесследно исчезла вместе с их дочерью, предварительно стерев супружеской паре все воспоминания.

Фильм «Жадность» стал седьмым фильмом дуэта британского режиссера Майкла Уинтерботтома и актера Стивена Кугана. На этот раз объектом их едкой сатиры будет буржуазный мир — Куган предстанет в роли 60-летнего владельца модных брендов, заработавшего свои миллиарды на дешевой рабочей силе и решившего отпраздновать юбилей на острове Микос в Греции. Правда, вместо уже привычного Роба Брайдона компанию актеру здесь составит один из самых острых языков Великобритании Дэвид Митчелл.

Поворотным моментом в жизни актрисы Джин Сиберг стало участие в главном фильме французской «новой волны» — «На последнем дыхании» режиссера Жана-Люка Годара 1960-м года. Лента «Опасная роль Джин Сиберг», в котором снялась Кристен Стюарт, охватывает события жизни мгновенно прославившейся девушки после ее возвращения в США, где у нее завязываются романтические отношения с одним из лидеров движения «Черные пантеры». За ней начинают следить агенты ФБР, тогда как ее личная судьба и карьера оказываются под угрозой.

Дебют Сергея Черникова, криминальная драма «Зима» с Александром Петровым, была снята в 2017 году, однако увидела свет только сейчас. После нападения малолетних преступников на отца и взрослого сына родитель умирает — и убийцы решают устранить оставшегося в живых мужчину как опасного свидетеля. Однако тот решает не сдаваться и сам начинает преследовать врагов.

Последний проект Станислава Говорухина в качестве продюсера — фильм «На Луне» Егора Кончаловского, чья завязка напоминает недавний мегахит российского проката «Холоп». По сюжету фильма сорвиголова-беспредельщик Глеб, сын серьезных родителей, решением отца отправляется на Север после ДТП с участием пешехода. Вдали от дома молодой человек начинает новую жизнь вместе с отшельником, с которым еще в 1990-е познакомился его папа.