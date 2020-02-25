За русский язык: на Украине завели дело на продюсера «1+1»

Украинская полиция завела уголовное дело против продюсера канала «1+1» Алены Еремеевой. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Он выложил фото официального ответа полиции на свое обращение. В самом документе говорится о том, что информация, сообщенная в заявлении депутата, внесена в Единый реестр досудебных расследований. Проверка будет проводиться по признакам уголовного правонарушения по статье о нарушении прав граждан Украины.

«Уголовное дело против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено. Мы следим за результатами расследования», — подписал фотографию Арьев.

7 февраля этого года продюсер сериалов и фильмов «1+1» Алена Еремеева заявила, что телеканал будет продолжать показывать много контента на русском языке, объяснив это тем, что зрители хуже воспринимают некомедийный контент на украинском.

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«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. Мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра», — сказала Еремеева в беседе с изданием «Телекритика».

Она также сказала о том, что многим артистам сложнее работать на украинском, что влечет за собой увеличение часов работы на съемочной площадке, таким образом влияя на бюджеты.

Член правления «1+1 Медиа» Максим Кривицкий также отметил, что телеканал планирует занимается дистрибуцией своей продукции не только на Украине, но и на территории стран СНГ.

«Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж. Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи», — сказал Кривицкий.

Еремеева поддержала эту точку зрения, заявив, что контент на украинском языке продается в другие страны не слишком хорошо.

«Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь — на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт», — отметила продюсер.

По всей видимости, депутата задели слова Еремеевой о том, что зрителям сложнее воспринимать украинский язык, нежели русский.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу 16 июля 2019 года. В соответствии с документом, свободно владеть украинским языком должно не только высшее руководство страны, но и депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

Все концерты и культурные массовые мероприятия также должны проводиться на украинском языке — в частности, ведущие должны говорить на государственном языке либо должен быть обеспечен синхронный перевод. Применение других языков во время культурных мероприятий разрешается в том случае, если это оправдано «художественным, творческим замыслом организатора мероприятия».

Сам закон был подписан бывшим президентом страны Петром Порошенко в мае прошлого года незадолго до инаугурации Владимира Зеленского.

Сегодня Верховная рада Украины предложила организовать национальный «круглый стол» по языковому вопросу для обсуждения спорного закона о госязыке. В президентской партии «Слуга народа» рассчитывают найти компромисс.