«Не такое желтое»: где окажется Шепелев после Первого

После увольнения с Первого канала Дмитрий Шепелев может стать ведущим нового развлекательного шоу на «Пятнице», пишет «Комсомольская Правда». По слухам, у шоумена уже была встреча с генеральным директором канала Николаем Картозия.

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«Шепелеву, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое желтое, как «На самом деле», что Шепелева очень обрадовало», — сообщил изданию анонимный источник в Останкино.

Говоря о громком увольнении из шоу «На самом деле», коллеги ведущего предположили, что причина могла заключаться в деньгах. По некоторым данным, ежемесячный оклад Шепелева составлял 5 млн рублей и эта сумма казалась ему недостаточной. По другой версии, в один из дней телеведущий спешил домой к определенному времени, но его не отпустили из-за того, что график сместился.

«Тогда он не сдержался, видимо психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону две недели», — рассказал изданию инсайдер.

Отмечалось также, что в этом году сын Шепелева пойдет в первый класс, поэтому шоумену якобы стали часто приходить мысли о смене работы, чтобы скандальная тематика программы не портила его имидж и не бросала тень на сына. Сам ведущий не дает конкретной информации о своих карьерных планах. Вместо этого, заигрывая и философствуя с подписчиками своего Instagram-аккаунта, он рассказал о намерении отправиться в отпуск в горы.

«Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни — найти своих и успокоиться». Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру», — написал он.

К слову, о своем увольнении Шепелев также сообщил в своем блоге, назвав Первый канал «целым миром».

«География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать, — написал телеведущий. — Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьевку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Все это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья».

Принятое решение Шепелев назвал «непростым выбором, сделанный по обоюдному согласию», которому не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии.

«Спасибо! Это было замечательное путешествие», — заключил он.

Стоит отметить, что большая часть комментаторов публикации выразила свою радость по этому поводу. Многие отметили, что столь интеллигентный мужчина «давно должен был покинуть эту помойку» и выразили надежду на то, что саму передачу тоже закроют.