«Женщины боялись»: Пласидо Доминго извинился за харассмент

Испанский тенор Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в харассменте. В опубликованном Associated Press заявлении 79-летний артист, в частности, подчеркнул, что сожалеет о содеянном и принимает полную ответственность за свои действия.

«В течение последних нескольких месяцев я обдумывал обвинения, которые были выдвинуты против меня моими коллегами. Я с чувством уважения отношусь к тому, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И хочу, чтобы они знали: я действительно сожалею о причиненном им вреде. Принимаю полную ответственность за свои действия», — заверил музыкант.

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Вместе с тем он пообещал поспособствовать улучшению оперной индустрии, чтобы «ни у кого больше не было подобного опыта». «Сейчас я осознаю, что некоторые женщины, возможно, боялись говорить правду, опасаясь за карьеру. Несмотря на то, что это никогда не было моим намерением, никто не должен был испытывать подобное, — заявил Доминго. — Я полон решимости позитивно повлиять на оперную индустрию, чтобы ни у кого больше не было данного опыта».

Скандал вокруг знаменитого тенора разгорелся летом прошлого года, когда в СМИ появилась информация о сексуальных домогательствах со стороны артиста по отношению ко многим женщинам. В неподобающем поведении Доминго тогда обвинили девять человек — к примеру, одна из артисток, являвшаяся коллегой певца, рассказала, что музыкант время от времени «целовал и трогал» ее.

«Когда кто-то пытается держать тебя за руку во время бизнес-ланча или класть руку на колено — это немного странно. Когда он постоянно как-то трогает тебя и целует», — возмутилась она.

Согласно признаниям сотрудников Вашингтонской и Лос-Анджелесской опер, где Доминго занимал руководящие должности, начиная с 1980-х годов он неоднократно прибегал к попыткам заставить женщин вступать с ним в сексуальные связи. Кроме того, артисту вменяли отстранение от работы девушек, не согласившихся на интимную связь. Позднее расследование выявило более двух десятков человек, рассказавших о харассменте со стороны артиста.

При этом сам Доминго изначально намекал, что его оклеветали: «Обвинения этих неназванных лиц о преступлениях, произошедших до тридцати лет назад, вызывают глубокую тревогу и могут быть неточными. Тем не менее мне больно слышать о том, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно — независимо от того, как давно, и несмотря на мои лучшие намерения. Я полагал, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были согласованы. Люди, которые знают меня или работали со мной, знают, что я не из тех, кто намеренно причиняет кому-либо вред, обижает или смущает».

Впоследствии Опера Лос-Анджелеса сообщила о начале проверки обвинений в адрес Доминго, ее тогдашнего директора. Уже в октябре минувшего года тенор покинул данный пост, который он занимал с 2003 года. Кроме того, от сотрудничества с музыкантом на фоне скандала отказались в Метрополитен-опере, оперном театре Сан-Франциско и симфоническом оркестре Филадельфии.

В этом феврале Доминго выступил в Мариинском театре, где исполнил заглавную партию в опере Верди »Симон Бокканегра». После концерта тенор признался, что его беспокоит сложившаяся ситуация, но это не мешает ему ездить по миру и радовать публику.

«Конечно, все это не может не беспокоить, но я продолжаю ездить по миру, и публика принимает меня так, как вы сегодня убедились. Бывают трудные времена, но они проходят, и я счастлив, что продолжаю служить», — цитирует его РЕН ТВ.