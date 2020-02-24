«Вовремя остановиться»: Прилучный и Муцениеце разводятся

Артисты Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. В своих аккаунтах в Instagram они рассказали, что это решение далось им тяжело, а также попросили СМИ не беспокоить их по этому поводу.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, — написал Прилучный.

— Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!»

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В свою очередь Муцениеце призналась, что долго не решалась объявить о разрыве. По ее словам, люди вокруг твердили ей, что это навредит ее имиджу.

«Медийность для меня никогда не была «рамками» или «правилами». <...> Пост не по плану! Не будет хитовой песни, своей передачи, книги, картины. Ничего! Я просто женщина, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его? Да! Возрадуются миллионы барышень? Да! Провал? Нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви!» — поделилась актриса.

В заключение Прилучный и Муцениеце подчеркнули, что расстаются по обоюдному желанию и без конфликтов.

В прошлом году пара неоднократно оказывалась в центре скандальной хроники. В январе 2019-го Прилучного подозревали в избиении жены.

По данным СМИ, в преддверии Нового года в подмосковном поселке Трувиль в дом, где проживает семья артистов, была вызвана полиция. О рукоприкладстве сообщила пиар-менеджер Муцениеце Мариам Халилова, она же вызвала полицию.

«Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает, — цитировал источника в правоохранительных органах сайт kp.ru. — Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев».

Позднее Халилова опровергла свои же слова. «Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо», — рассказала представительница актрисы. Супруги на тот момент ничего не комментировали.

Сама Муцениеце не раз заявляла, что их брак поставлен на паузу. По словам Прилучного, они часто конфликтовали за всю совместную жизнь из-за взрывных характеров.

«Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали друг на друга, чуть ли не ехали подавать заявление... Бывает, разругавшись, спим в разных комнатах, а случалось, я или она хватали вещи и уходили из дома в разгар скандала. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение. Просто важно понимать последствия», — делился звезда сериала «Мажор».

Знакомство актеров состоялось на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году Прилучный и Муцениеце сыграли свадьбу. За восемь лет совместной жизни у них родились сын Тимофей и дочь Мия.