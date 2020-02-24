«Холопа» и Петрова много не бывает: что смотрят россияне

Основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернулась между фильмами, рассчитанными на семейную аудиторию. Так, дополнительный выходной после Дня защитника Отечества стал приятным бонусом для сиквела хита двухлетней давности «Лед 2» от Жоры Крыжовникова — по итогам 20-24 февраля лента заработала еще 304 млн рублей и смогла обеспечить себе первое место. Всего на старте продолжению с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях удалось заработать 566 млн рублей, вдобавок установив рекорд по предпродажам билетов (63,5 млн рублей). Таким образом, общие сборы уже превысили миллиард.

Если в США рокировку Эдди Мерфи на Роберта Дауни-младшего оценили не все, то в России фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», напротив, продемонстрировал очень хороший результат. В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей. По сюжету в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в путешествие на мифический остров в поисках редкого лекарства, где его ждет множество приключений и опасностей.

Замкнул топ-3 любимый россиянами британец Гай Ричи с новым фильмом «Джентльмены». Во второй уикенд история наркоторговца, чьей сделке по продаже бизнеса миллиардеру из Оклахомы решила помешать группа неизвестных, выручила 242 млн рублей.

Четвертой финишировала премьера минувшей недели — полнометражная версия приключений синего сверхзвукового ежа «Соник в кино». Снятый при помощи компьютерной анимации фильм, где роль главного злодея сыграл сам Джим Керри, собрал 224,9 млн рублей.

В первую пятерку лидеров с 87,3 млн рублей попал фильм «Зов предков» — экранизация одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. Для режиссера Криса Сандерса, автора мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это первая работа вне анимации.

Лишь шестая строчка досталась биографическому фильму Константина Буслова «Калашников». На старте байопик, главную роль в котором исполнил Юрий Борисов, принес своему создателю 61,3 млн рублей.

С четвертого на седьмое место опустился кинокомикс об обаятельной суперзлодейке «Харли Квинн: Хищные птицы». История противостояния бывшей подруги Джокера из «Отряда самоубийц» (Марго Робби) и преступного лидера в исполнении Юэна Макгрегора собрала на третьей неделе всего 15,3 млн рублей.

После своего громкого триумфа комедия «Холоп» Клима Шипенко вернулась в гонку, прибавив к общей кассе еще 9,3 млн рублей. Стартовавшая 25 декабря лента с Милошем Биковичем в главной роли уже перешагнула порог в 3 млрд рублей, став самым кассовым фильмом в России. До этого рекорд принадлежал «Движению вверх» с 2,944 млрд рублей.