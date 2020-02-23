«Типа «Бурановских бабушек»: кого Киев отправит на «Евровидение»

Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на «Евровидение-2020» и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае. В финале отборочного раунда на Украине коллектив обошел исполнителей Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат), а также группу Tvorchi. Согласно 112.Ua, Go-A, выступавшая с песней «Соловей» на украинском языке, набрала по шесть баллов и в голосовании жюри, и в зрительском, тем самым обойдя ближайшего преследователя — Khayat — на три очка.

Комментируя попадание в основную стадию «Евровидения-2020», вокалистка группы Екатерина Павленко призналась, что не ожидала первого места в предварительном раунде.

«Думаю, все мои эмоции сейчас на моем лице, — сказала артистка, улыбаясь. — Я не могу описать это словами. Мы ожидали, что сделаем что-то важное сегодня, но не ожидали, что добьемся победы. Конечно, мы верили в себя, верили до самого последнего момента, но понимали, что не все зависит только от нас. Однако все то, что от нас зависело, мы сегодня сделали. Мы невероятно рады, что в Роттердаме прозвучит песня на украинском языке».

Примечательно, что после победы Go-A на украинском отборе группу сравнили с российскими «Бурановскими бабушками», занявшими на «Евровидении-2012» итоговое второе место: при желании между «Соловьем» и некоторыми композициями отечественного фольклорного коллектива действительно можно провести определенные параллели.

Кроме того, пользователи Сети порадовались, что на музыкальном конкурсе Украина будет представлена национальным фольклором.

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«Честно — надоели выступления в одних трусах, майках. Наконец-то мощная песня и суперпосыл. Не люблю «Евровидение», но это песня — крутая, слушаю уже два часа. Спасибо группе за то, что она делают. Для меня лично — они уже победители»; «Классный микс между современной музыкой и народным голосом: это как сладкое и соленое одновременно»; «Как прекрасно, что мы возвращаемся к своей идентичности! Сколько можно оборачиваться на других и на то, что поймет или не поймет Европа. Шикарное выступление, удачи», — писали интернет-пользователи.

Go-A была образована в начале 2010-х в Киеве и долгое время оставалась неизвестной широкой аудитории. В настоящее время в состав коллектива входят четыре человека: помимо Павленко, это его основатель и мультиинструменталист Тарас Шевченко, сопилкарь Игорь Диденчук, а также гитарист Иван Григоряк.

По информации СМИ, на данный момент в активе Go-A всего один альбом — пластинка »#Ідиназвук», вышедшая еще в 2016 году. Известно, что группа регулярно выступает на музыкальных фестивалях на территории Украины и за ее пределами. Согласно самим участникам Go-A, их музыкальный стиль можно описать как сочетание украинского аутентичного вокала, современных танцевальных битов, африканских барабанов и мощного гитарного драйва.

Украинский отбор на «Евровидение-2020» проходил с 8-го по 22 февраля и стал первым, на котором действовал новый регламент, недавно введенный Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Согласно данной версии регламента, на главный песенный конкурс Старого Света от Украины могли поехать только те артисты, которые не осуществляли концертной деятельности на территории России с 2014-го, не планируют и не анонсируют ее вплоть до финала шоу, а также не въезжали в Крым с территории РФ.

Введены они были в том числе и после ситуации, произошедшей в минувшем году, когда Украина пропустила конкурс в результате скандала с победительницей нацотбора — певицей Анной «Maruv» Корсун, отказавшейся от участия в музыкальном состязании из-за разногласий с НОТУ. Позднее сама артистка объясняла данное решение «кабальными» условиями участия в конкурсе, а также намекала на некоторые ограничивающие ее творческую активность пункты в контракте, включая временный запрет на выступления в России. Впоследствии на Украине пытались найти Maruv замену, однако после отказа некоторых ее коллег НОТУ сообщила, что страна пропустит мероприятие.