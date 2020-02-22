Алкоголь и наркотики: как слава губит юных актеров Голливуда

«Маленькая потерянная девочка»

Дрю Бэрримор стала знаменитой в шесть лет, когда вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». В десять она была впервые номинирована на «Золотой глобус» за роль в мелодраме «Непримиримые противоречия». В том же возрасте актриса испытала на себе изнанку шоу-бизнеса — слишком рано пристрастилась к алкоголю и наркотикам и сумела побороть зависимости лишь к двадцати годам. О своем тяжелом опыте Бэрримор рассказала в автобиографии «Маленькая потерянная девочка».

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После курса реабилитации карьера артистки стала складываться лучше. Она снялась в фильмах «Крик», «Певец на свадьбе», «Ангелы Чарли», «Донни Дарко», «Признания опасного человека» и «50 первых свиданий», а в 2009 году попробовала себя в качестве режиссера на съемках ленты «Катись». В 2010-м звезда даже добралась до своего первого «Золотого глобуса» («Серые сады»). Увы, но сейчас Бэрримор почти не снимается в кино: последней ее ролью стал образ риэлтора Шейлы в сериале Netflix «Диета из Санта-Клариты», вышедшем в 2017 году.

Плохая девочка Голливуда

В последнее время Линдси Лохан становилась звездой разве что скандальной хроники. Актриса не только употребляла тяжелые наркотики и шесть раз проходила курс реабилитации, но и несколько раз сидела в тюрьме, за что получила звание «плохой девочки Голливуда». Как-то знаменитость призналась, что специально устраивала дебоши в общественных местах, попадала в пьяные ДТП, желая оказаться в тюрьме, — она верила, что за решеткой сможет хотя бы ненадолго успокоиться.

Как и Бэрримор, Лохан стала известной еще подростком, когда сыграла в фильме «Ловушка для родителей», но не справилась со славой. В последующие двадцать лет актриса так и не смогла похвастаться внушительной фильмографией: она исполнила всего в две главные роли — в подростковой комедии «Дрянные девчонки«и «Чумовая пятница». Впрочем, некоторые режиссеры не боялись срывов Лохан и приглашали ее на скромные роли в лентах вроде «Мачете» или «Очень страшное кино 5». Два года назад актриса ударилась в религию и увлеклась исламом, но ночные клубы и выпивку, судя по хронике, не бросила.

close Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес AP

Эволюция сестер Олсен

Сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен успешно прошли свои первые кинопробы в шестимесячном возрасте и потом в течение восьми сезонов играли роль Мишель Таннер — младшей дочери отца-одиночки в ситкоме «Полный дом». За эту роль они получили три премии юным артистам (Young Artist Awards), после завершения шоу сумели организовать собственное агентство, став самыми молодыми продюсерами в истории. В 2002-м (в возрасте 17 лет) они впервые попали в список ста самых богатых знаменитостей, через пять лет вышли на 11-е место с ориентировочным капиталом в $100 млн.

Вместе в кино сестры перестали сниматься в 2004 году, но сольная карьера у них толком не сложилась — в отличие от дизайнерской. Эшли так и не снялась ни в одном фильме после «Мгновений Нью-Йорка», а Мэри-Кейт сыграла всего пять ролей за прошедшие 12 лет.

В отличие от Эшли и Мэри-Кейт, у их младшей сестры Элизабет карьера сложилась куда продуктивнее: на ее счету роль Алой Ведьмы в киновселенной Marvel, Джейн Бэннер в фильме «Ветреная река» и Элль Броуди в «Годзилле».

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен Wikimedia Commons

Не был готов к славе

Канадец Кори Монтейт обзавелся огромной фанбазой по всему миру благодаря подростковому сериалу «Хор». В 2009 году он получил ведущую роль одного из хористов в голливудском шоу «Лузеры». Затем последовали съемки в фильмах «Пункт назначения-3», «Шепот», «Добро пожаловать или Соседям вход воспрещен», «Невидимый», а также сериалах «Звездные врата SG-1», «Флэш Гордон», «Домохозяйки». Актер успел поработать с Кейт Уинслет, Амандой Крю и Селеной Гомес. Ему пророчили большую карьеру в кино, но в июне 2013-го года всех поклонников молодой звезды поразила внезапная новость о его кончине в результате передозировки наркотиками. Монтейта нашли мертвым в номере отеля в Ванкувере в июле 2013 года. Мать покойного артиста рассказала, что ее сын не был готов к такой славе и принимал запрещенные вещества, чтобы «отвлечься».

close mg1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучший друг Терминатора

Как и многие юные актеры, Эдвард Ферлонг не смог справиться с обрушившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам. После громкого успеха «Терминатора 2» он снялся во второй части «Кладбища домашних животных», «Маленькой Одессе» Джеймса Грэя и «Фотографе» Джона Уотерса. Но в новом тысячелетии карьера актера пошла по наклонной, а фильмов с участием Ферлонга стало выходить все меньше. В 2003 году Ферлонг хотел исполнить роль Джона Коннора в третьей части Терминатора, однако страховые компании отказались иметь с ним дело из-за проблем с алкоголем. Последние несколько лет актер если и появлялся на экране, то в совсем второстепенных ролях. В 2011 году он снялся у Мишеля Гондри в «Зеленом шершне», но после этого не сотрудничал с известными киноделами.

close Эдвард Ферлонг, 2012 год Эдвард Ферлонг, 2012 год Matt Sayles/AP

Актер одной роли

Маколей Калкин прославился в десятилетнем возрасте, снявшись в легендарной рождественской комедии «Один дома» Криса Коламбуса. Юному артисту прочили блестящую карьеру в киноиндустрии: за роль Кевина Маккаллистера он был номинирован на «Золотой глобус» и получил звание «Ребенок года», а его гонорар составил $100 тыс. Дальнейшие съемки в фильмах не принесли актеру ожидаемого успеха: за роли в лентах «Наравне с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи» его номинировали на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль» в 1995 году.

Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что известный артист страдает от наркотической зависимости. По некоторым данным, это стало причиной болезненного расставания Калкина с актрисой Милой Кунис, которая не смогла смириться с его зависимостью. С 2015 года Калкин не снимается в кино, его последней актерской работой была роль в фильме «Аладдин Адама Грина». В настоящий момент он занят производством сериала «Куколка».