Алкоголь и наркотики: как слава губит юных актеров Голливуда

Дрю Бэрримор отмечает 45-летие

22 февраля актриса Дрю Бэрримор празднует 45-летие. Артистка проснулась знаменитой в шесть лет, в десять была номинирована на «Золотой глобус», но вскоре ее карьера пошла под откос — в жизни юной звезды появились алкоголь и наркотики, победить зависимость от которых она смогла лишь в 20 лет. В день рождения знаменитости «Газета.Ru» рассказывает о других «детях Голливуда», которые также тяжело пережили обрушившуюся на них славу.

«Маленькая потерянная девочка»

Дрю Бэрримор стала знаменитой в шесть лет, когда вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». В десять она была впервые номинирована на «Золотой глобус» за роль в мелодраме «Непримиримые противоречия». В том же возрасте актриса испытала на себе изнанку шоу-бизнеса — слишком рано пристрастилась к алкоголю и наркотикам и сумела побороть зависимости лишь к двадцати годам. О своем тяжелом опыте Бэрримор рассказала в автобиографии «Маленькая потерянная девочка».

После курса реабилитации карьера артистки стала складываться лучше. Она снялась в фильмах «Крик», «Певец на свадьбе», «Ангелы Чарли», «Донни Дарко», «Признания опасного человека» и «50 первых свиданий», а в 2009 году попробовала себя в качестве режиссера на съемках ленты «Катись». В 2010-м звезда даже добралась до своего первого «Золотого глобуса» («Серые сады»). Увы, но сейчас Бэрримор почти не снимается в кино: последней ее ролью стал образ риэлтора Шейлы в сериале Netflix «Диета из Санта-Клариты», вышедшем в 2017 году.

Фоторепортаж: Маленькая потерянная девочка: Дрю Бэрримор -- 45
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Плохая девочка Голливуда

В последнее время Линдси Лохан становилась звездой разве что скандальной хроники. Актриса не только употребляла тяжелые наркотики и шесть раз проходила курс реабилитации, но и несколько раз сидела в тюрьме, за что получила звание «плохой девочки Голливуда». Как-то знаменитость призналась, что специально устраивала дебоши в общественных местах, попадала в пьяные ДТП, желая оказаться в тюрьме, — она верила, что за решеткой сможет хотя бы ненадолго успокоиться.

Как и Бэрримор, Лохан стала известной еще подростком, когда сыграла в фильме «Ловушка для родителей», но не справилась со славой. В последующие двадцать лет актриса так и не смогла похвастаться внушительной фильмографией: она исполнила всего в две главные роли — в подростковой комедии «Дрянные девчонки«и «Чумовая пятница». Впрочем, некоторые режиссеры не боялись срывов Лохан и приглашали ее на скромные роли в лентах вроде «Мачете» или «Очень страшное кино 5». Два года назад актриса ударилась в религию и увлеклась исламом, но ночные клубы и выпивку, судя по хронике, не бросила.

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Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес
Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес

Линдси Лохан в зале Верховного суда округа Лос-Анджелес

AP

Эволюция сестер Олсен

Сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен успешно прошли свои первые кинопробы в шестимесячном возрасте и потом в течение восьми сезонов играли роль Мишель Таннер — младшей дочери отца-одиночки в ситкоме «Полный дом». За эту роль они получили три премии юным артистам (Young Artist Awards), после завершения шоу сумели организовать собственное агентство, став самыми молодыми продюсерами в истории. В 2002-м (в возрасте 17 лет) они впервые попали в список ста самых богатых знаменитостей, через пять лет вышли на 11-е место с ориентировочным капиталом в $100 млн.

Вместе в кино сестры перестали сниматься в 2004 году, но сольная карьера у них толком не сложилась — в отличие от дизайнерской. Эшли так и не снялась ни в одном фильме после «Мгновений Нью-Йорка», а Мэри-Кейт сыграла всего пять ролей за прошедшие 12 лет.

В отличие от Эшли и Мэри-Кейт, у их младшей сестры Элизабет карьера сложилась куда продуктивнее: на ее счету роль Алой Ведьмы в киновселенной Marvel, Джейн Бэннер в фильме «Ветреная река» и Элль Броуди в «Годзилле».

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен

Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен

Wikimedia Commons

Не был готов к славе

Канадец Кори Монтейт обзавелся огромной фанбазой по всему миру благодаря подростковому сериалу «Хор». В 2009 году он получил ведущую роль одного из хористов в голливудском шоу «Лузеры». Затем последовали съемки в фильмах «Пункт назначения-3», «Шепот», «Добро пожаловать или Соседям вход воспрещен», «Невидимый», а также сериалах «Звездные врата SG-1», «Флэш Гордон», «Домохозяйки». Актер успел поработать с Кейт Уинслет, Амандой Крю и Селеной Гомес. Ему пророчили большую карьеру в кино, но в июне 2013-го года всех поклонников молодой звезды поразила внезапная новость о его кончине в результате передозировки наркотиками. Монтейта нашли мертвым в номере отеля в Ванкувере в июле 2013 года. Мать покойного артиста рассказала, что ее сын не был готов к такой славе и принимал запрещенные вещества, чтобы «отвлечься».

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mg1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучший друг Терминатора

Как и многие юные актеры, Эдвард Ферлонг не смог справиться с обрушившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам. После громкого успеха «Терминатора 2» он снялся во второй части «Кладбища домашних животных», «Маленькой Одессе» Джеймса Грэя и «Фотографе» Джона Уотерса. Но в новом тысячелетии карьера актера пошла по наклонной, а фильмов с участием Ферлонга стало выходить все меньше. В 2003 году Ферлонг хотел исполнить роль Джона Коннора в третьей части Терминатора, однако страховые компании отказались иметь с ним дело из-за проблем с алкоголем. Последние несколько лет актер если и появлялся на экране, то в совсем второстепенных ролях. В 2011 году он снялся у Мишеля Гондри в «Зеленом шершне», но после этого не сотрудничал с известными киноделами.

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Эдвард Ферлонг, 2012 год Эдвард Ферлонг, 2012 год
Эдвард Ферлонг, 2012 год

Эдвард Ферлонг, 2012 год

Matt Sayles/AP

Актер одной роли

Маколей Калкин прославился в десятилетнем возрасте, снявшись в легендарной рождественской комедии «Один дома» Криса Коламбуса. Юному артисту прочили блестящую карьеру в киноиндустрии: за роль Кевина Маккаллистера он был номинирован на «Золотой глобус» и получил звание «Ребенок года», а его гонорар составил $100 тыс. Дальнейшие съемки в фильмах не принесли актеру ожидаемого успеха: за роли в лентах «Наравне с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи» его номинировали на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль» в 1995 году.

Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что известный артист страдает от наркотической зависимости. По некоторым данным, это стало причиной болезненного расставания Калкина с актрисой Милой Кунис, которая не смогла смириться с его зависимостью. С 2015 года Калкин не снимается в кино, его последней актерской работой была роль в фильме «Аладдин Адама Грина». В настоящий момент он занят производством сериала «Куколка».

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Маколей Калкин во время выступления со своей группой, 2013 год Маколей Калкин во время выступления со своей группой, 2013 год
Маколей Калкин во время выступления со своей группой, 2013 год

Маколей Калкин во время выступления со своей группой, 2013 год

imdb.com