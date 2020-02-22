«За три копейки»: фирму «Мелодия» продали частнику

Принадлежавшая с 1964 года государству фирма «Мелодия» была продана за 329,6 млн рублей компании «Формакс» на аукционе, организованном «ВЭБ капиталом», к которому был допущен еще лишь один участник, «Студия Союз», предлагавшая начальную стоимость актива — 320 млн рублей. Федеральное государственное унитарное предприятие «Мелодия» было преобразовано в акционерное общество в январе 2017 года, тогда же 100% его акций было передано Росимуществу. Вместе с «Мелодией» новый владелец приобрел два здания, которые принадлежат АО.

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Бывший директор Ленинградского отделения «Мелодии» Андрей Тропилло заявил «Газете.Ru», что «Мелодия» не владеет правами на фонотеку.

«Мелодия» никогда не обладала никакими правами на фонотеку, она ее просто хранила. Сегодняшние заявления, что они продали ее с фонотекой — да, они продали ее с физическими носителями, на которые не имеют никакого права! Ни по авторским правам, ни по смежным правам производителей фонограмм — ни по какому праву», — уточнил Тропилло.

Он также выразил уверенность в том, что новые хозяева столкнутся с серьезными проблемами, связанными с авторскими правами на архив «Мелодии».

«Единственное, что будет их — вот этот логотип «Мелодии» в виде значка. Это абсолютно законная операция, но никакого отношения к праву использования фонограмм не имеет. Она дает право только на использование графического оформления пластинок, копирайт на пластинках «Мелодии» относился только к конвертам! Это я вам говорю как директор и главный редактор студии ленинградской. И как только они первую запись продадут кому-нибудь или опубликуют без согласования и выплаты соответствующих гонораров авторам и исполнителям, надо сразу их сажать», — подчеркнул он.

Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, издавший в 2005 году сборник советского easy listening, записанного в 1969 году, объяснил «Газете.Ru», как функционировала «Мелодия» в последние годы.

«Было сделано много в последнее время и не только. В 2000-е годы мы сделали с «Мелодией» интересную работу — «От Паланги до Гурзуфа», и уже тогда команда «Мелодии» делала серьезную работу по оцифровке архивов, наведению порядка. А в последнее время каталог появился на цифровых площадках, появились издания на виниле. А что будет дальше — время покажет», — сказал музыкант.

Нестеров также выразил сомнение в том, что за приватизацией компании последует закрытие архива или же установка новым владельцем чрезмерно высокой цены на использование записей из него.

«Мелодию» очень люблю и считаю национальной сокровищницей. Я думаю, что все разумные люди понимают, что такое архив «Мелодии» и как он важен для каждого российского человека», — заключил лидер «Мегаполиса».

Певец Валерий Сюткин назвал «немного абсурдным» сообщение о продаже архива «Мелодии», сравнив его с продажей природных недр.

«По-моему, это достояние, а достояние продаваться не должно. Есть же какие-то правообладатели. Я выпускал пластинку «Москвич 2015», это дорогое удовольствие, я вам хочу сказать. Никакой здесь прибыли и быть не может, здесь одни убытки. На пластинке я исполнил песню Майи Кристалинской «Август» — там есть наследники, и они требуют отчислений. Через первое музыкальное издательство я очищал права. Что такое очистка прав? Приблизительно тысяча долларов или евро, в зависимости от места жительства наследника. И без этого песню не выпустить», — обратил он внимание.

Сюткин также отметил, что закон оговаривает ситуации, когда старые песни могут быть использованы без приобретения авторских прав, если наследник правообладателя вовремя не обратился за переоформлением и композиции остались «висеть в воздухе».

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в разговоре с «Газетой.Ru» в свою очередь выразил опасения насчет новых владельцев.

«Государство продало национально достояние. 280 млн пластинок выпустила Алла Борисовна Пугачева, 200 млн выпустил «Ласковый май». Это единственная фирма, которая приносила и могла бы при хорошем, грамотном менеджменте зарабатывать государству и Министерству культуры деньги, — возмутился Разин.

— Как это теперь мои записи, мои архивы, миллионные тиражи моих пластинок, Пугачевой, Лещенко, Анне Вески — всех — теперь уходят в частные руки? Они же покупают весь пакет за три копейки!»

Народный артист СССР Лев Лещенко признался, что не видит ничего плохого в продаже «Мелодии», если фирма попадет в хорошие руки.

«Как государственная компания, мне кажется, она была не очень востребована. Мне очень сложно судить, поэтому и говорить такими категориями — «достояние», «великое». Вы же не Большой театр продаете? Или Театр на Таганке. Я не вижу здесь никакого криминала, если уж мы Уралмаш приватизировали, то что говорить о студии «Мелодия». Такая жизнь сейчас, что вы хотите. Да, может быть, это не нравится нам, но мы принимаем эту игру. А если за это возьмется какой-то большой музыкант, типа Мацуева, и возьмет это под себя и выкупит — почему нет?» — сказал Лещенко.

Компания «Формакс» была зарегистрирована в августе 2015 года, на протяжении трех лет ее деятельность не приносила дохода. Согласно базе «Спарк», «Формакс» — единственная компания Михаила Суконцева, которому принадлежит 75% ее активов. Оставшиеся 25% находятся во владении ООО «Первый цифровой агрегатор», принадлежащего Дмитрию Смирнову. Гендиректором «Формакса» на сегодняшний день является Валерия Брусникина, которая и подтвердила в СМИ заключение сделки. «Формакс» за время своего существования создал только один сервис Fonmix, через который можно получить доступ к базе с легальными музыкальными треками. Основное направление деятельности сервиса — фоновая музыка в ресторана и барах, супермаркетах,гостиницах, автосалонах, фитнес-центрах и салонах красоты.

Любопытно, что ООО «Формакс» относится к категории микропредприятий с выручкой менее 120 млн рублей.