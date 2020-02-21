Начал с животных: Феникс спас корову после победы на «Оскаре»

Голливудский актер Хоакин Феникс спас корову и ее теленка с калифорнийской скотобойни. Видеоотчет поездки звезды «Джокера» на предприятие выложила на своем YouTube-канале Farm Sanctuary, американская некоммерческая организация по защите животных. Отмечается, что посещение 45-летним Фениксом скотобойни произошло на следующий день после церемонии вручения наград премии «Оскар», на которой он получил приз за роль в нашумевшем триллере Тодда Филлипса.

В рамках визита он встретился с президентом и управляющим предприятия Энтони Ди Марией, который в ходе личной беседы заверил артиста, что на его скотобойне «животные погибают менее чем за минуту — и это самый гуманный процесс забоя во всех США».

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Позднее Феникс сумел договориться с менеджерами о том, что он заберет у них корову по кличке Либерти (Свобода) и ее детеныша Индиго, родившегося всего за неделю до этого. Уже прощаясь с владельцем предприятия, он поблагодарил его за его поступок и обнял. Впоследствии животных перевезли на специальную ферму, организованную зоозащитниками.

По словам актера, он и представить себе не мог, что сможет с кем-то сблизиться на скотобойне, однако Энтони изменил его мнение, проявив «акт доброты».

«Я бы никогда не подумал, что смогу с кем-то подружиться на скотобойне. Однако встретившись с Энтони и открыв ему свое сердце, я осознал, что у нас может быть больше общего, нежели различного. Без его акта доброты Либерти и Индиго ждал был ужасный финал. <...> Но больше они никогда не испытают ни жестокости, ни прикосновения грубой руки, — заявил Хоакин.

— Надеюсь, что — наблюдая, как Индиго растет рядом со своей мамой на ферме — мы всегда будем помнить, что дружба может родиться в самых неожиданных местах: несмотря на наши различия, доброта и сострадание должны править всем, что нас окружает».

Хоакин Феникс родился 28 октября 1984 года в Пуэрто-Рико. На его счету роли в таких фильмах, как «Гладиатор», «Переступить черту», «Она», «Форс-мажор», «Таинственный лес», «Братья Систерс», «Знаки» и «Тебя никогда здесь не было». В феврале 2020-го он впервые стал лауреатом «Оскара», победив в номинации «Лучшая мужская роль» за актерскую работу в триллере «Джокер».

Выступая на церемонии с благодарственной речью, артист, являющийся веганом среди прочего высказался со сцены с обвинениями молочно-мясной индустрии.

«Я думаю, мы стали очень оторваны от естественной природы. Многие из нас виноваты в том, что мы разделяем эгоцентричный взгляд на мир, веру в то, что мы являемся центром вселенной. Мы идем к природе и грабим ее ради ресурсов. Мы считаем, что имеем право искусственно оплодотворять корову, а когда она рожает теленка, мы крадем ее потомство несмотря на то, что ее плач от тоски очевиден. А затем мы забираем ее молоко, предназначенное для теленка, и добавляем в наш кофе или к нашим хлопьям», — возмутился Феникс.

Ранее актер рассказывал, что пришел к веганству в раннем возрасте — когда Хоакину было три года, его так ужаснули мучения выловленной рыбы, что он полностью пересмотрел свои взгляды относительно живых существ, потребляемых в пищу.