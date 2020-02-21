«Болезнь застала врасплох»: Лана Дель Рей отменила концерты

Американская певица Лана Дель Рей отменила свой тур по Европе и Великобритании из-за болезни, которая привела к потери голоса, пишет Variety.

«Сожалею о том, что приходиться разочаровывать всех в последний момент, но эта болезнь застала меня врасплох и полностью лишила голоса. Врач посоветовал мне взять четырехнедельную паузу в выступлениях. Ужасно досадно всех подводить, но я должна выздороветь. С любовью, Лана», — гласит заявление 34-летней певицы.

Восьмидневный тур по Европе исполнительницы должен был начаться 21 февраля в Амстердаме и завершиться в Кельне 3 марта. Любопытно, что на момент публикации этой статьи в социальных сетях певицы все еще нет никаких заявлений. При этом в официальном твиттере лондонского стадиона «Арена O2», где должно была состояться выступление Дель Рей, еще во вторник, 18 февраля, появилась публикация, в которой сообщалось об отмене концерта. Всем, кто успел приобрести билеты рекомендовалось связаться с первоначальной точкой покупки для запросов на возврат.

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Вместе с тем, на официальном сайте артистки также нет никакой информации об отмене концертов. Судя по списку на сайте, Дель Рей планирует выступить на нескольких мероприятиях в Южной Америке в конце марта, а также на фестивалях Coachella, Hangout и Bonnaroo в США поздней весной. В Северной Америке тур в поддержку номинированного на «Грэмми» альбома певицы «Norman Fucking Rockwell» стартовал еще в сентябре 2019 года .

По несчастному совпадению, также из-за потери голоса, британский певец и композитор Элтон Джон на днях был вынужден прервать концерт в новозеландском Окленде.

«Я полностью потерял свой голос. Я не могу петь. Я вынужден уйти. Извините», — обратился к слушателям 72-летний артист. Покидая сцену, он не смог сдержать слез.

Позже исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте большой пост, в котором прояснил ситуацию. По словам артиста, за несколько часов до шоу у него была диагностирована пневмония в легкой форме.

«Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был решительно настроен выступить для вас настолько хорошо, насколько был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал. Я очень разочарован, глубоко расстроен и прошу у вас прощения. Спасибо за вашу бесконечную поддержку», — написал музыкант.

Напомним, что в настоящее время Джон дает концерты в рамках своего последнего в карьере мирового турне, получившего название «Farewell Yellow Brick Road», которое является отсылкой к самому популярному альбому музыканта. Всего у легендарного пианиста запланировано приблизительно 300 концертов, последний из которых должен состояться в декабре этого года в Лондоне.

Проблемы со здоровьем стали также причиной отмены концертов в Северной Америке британского рокера Оззи Осборна. По словам 71-летней легенды, в этот период времени ему предстоит пройти лечение.

«Я так благодарен вам всем за терпение, потому что у меня был дерьмовый год, — приводит его слова Deadline. — К сожалению, у меня не получится приехать на лечение в Швейцарию до апреля, а это лечение занимает шесть-восемь недель».

Осборн отметил, что решил сообщить об отмене концертов заранее из уважения к поклонникам.

«Я не хочу начинать тур, а затем отменять шоу в последнюю минуту: это было бы несправедливо по отношению к фанатам. Я бы предпочел, чтобы им вернули деньги уже сейчас. А когда я отправлюсь в тур по Северной Америке, все эти люди, купившие билеты [на отмененные концерты], смогут быть первыми, кому вновь достанутся билеты», — пояснил музыкант.