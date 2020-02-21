В угоду сериалу: почему игрушки малыша Йоды вышли с опозданием

Компания Hasbro представила аниматронную игрушку малыша Йоды, покорившего фанатов «Звездных войн» (и не только их) после выхода на стриминговой платформе Disney+ сериала «Мандалорец», действие которого разворачивается во вселенной саги Джорджа Лукаса. Согласно Hepebeast, стоимость куклы, которая сейчас доступна только для предзаказа, составила $59,99. Поставка первой партии товара (если верить сайту магазина Disney, она уже распродана) запланирована на осень 2020 года.

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Немалая цена игрушки обуславливается ее многофункциональностью. Так, данный малыш Йода способен издавать детские звуки (прямо как в шоу Джона Фавро), шевелить ушами и наклонять голову в разные стороны. Если же дотронуться до его макушки, он вытянет вперед руку, демонстрируя свою силу, — из динамиков в этот момент зазвучит характерный волшебный гул. Наконец, при укладывании куклы на спину она мило «засыпает», закрывая глаза. В общей сложности малыш Йода запрограммирован на более чем 25 различных звуков и комбинаций движений. В комплекте с игрушкой среди прочего идет кулон из сериала, который по сюжету шоу был подарен популярному персонажу мандалорцем Дином Джарином в исполнении Педро Паскаля.

«Мандалорец», как известно, стартовал на Disney+ в середине ноября прошлого года и добился широкой популярности — в том числе и благодаря малышу Йоде, который мгновенно завоевал сердца зрителей, покорил интернет и стал героем многих мемов. Учитывая ажиотаж вокруг персонажа, дебютировавшего еще в первой серии диснеевского шоу, внушительным оказался и спрос на его мерч — однако лицензионной продукции в продаже не оказалось.

Согласно CNN, особенно грустно все получилось именно с игрушками: если одежда с изображением Йоды-младенца нашла своих владельцев вскоре после новогодних праздников (впрочем, это все равно было уже после окончания первого сезона сериала — и также по завершении сезона рождественских подарков), то вот в ожидании репродукций потенциальным покупателям потребовалось заметно больше терпения. В частности, еще в декабре было объявлено о старте предзаказа на лицензированные коллекционные фигурки (стоимостью $9,99), а также плюшевые игрушки ($24,99 и $26,99 — вторая из них было распродана в кратчайшие сроки), однако их доставка на тот момент была запланирована только на середину 2020-го.

Уже в январе этого года компания Sideshow Collectibles, специализирующаяся на выпуске запатентованных коллекционных фигурок, сообщила о старте предпродажи игрушечного малыша Йоды в натуральную величину — его заявленная длина была равна 42 сантиметрам, а стоимость составила аж $350.

Задержка в производстве связанного с малышом Йодой мерча произошла по вине шоураннера сериала Фавро — именно его команда убедила Disney и Lucasfilm повременить с выпуском товаров, чтобы усилить «вау-эффект» от появления персонажа в «Мандалорце».

При этом впоследствии кинематографист отмечал, что отсутствие игрушек маленького Йоды на прилавках магазинов во время выхода многосерийного боевика принесло некоторый ущерб (очевидно, финансовый) и может расцениваться как «недостаток».

«Задерживая выпуск данного продукта, мы знали, что, возможно, это недостаток: у нас не было игрушек, который были доступны для покупки в даты [премьеры серий на Disney+]. Однако взамен мы получили большой резонанс вокруг персонажа», — говорил Фавро.

Некоторые аналитики, в свою очередь, выражали мнение, что выпуск сопутствующей продукции к старту «Мандалорца» не только не снизил бы ажиотаж вокруг шоу, но и усилил его.

На фоне задержки производства официального мерча малыша Йоды, без сомнения, лишь возросла общая выручка производителей нелицензионных товаров — преимущественно из Китая. Так, на AliExpress в настоящее время можно выбрать себе товары из внушительного числа игрушек популярного персонажа (правда, речи об аниматронных куклах здесь не идет), а также одежды с его изображением.