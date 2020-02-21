Был в поисках себя: российский певец стал трансгендером

Исполнитель хитов «Между мной и тобой» и «Бег по острию ножа» Шамиль Малкандуев (до 2003 года носил сценическое имя Оскар) объявил себя трансгендерной женщиной. Под псевдонимом Скарлетт 41-летняя певица намерена вернуться на российскую сцену с новым репертуаром.

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«Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — объяснила Скарлетт свое решение.

Малкандуев родился 15 января 1979 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики в семье военного. Когда мальчику было семь вся семья на несколько лет переехала в Якутию, но потом они снова вернулись в родной город. Там же Малкандуев окончил школу и юридический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова.

В конце 90-х на музыкальном фестивале Шамиль познакомился с основателем группы «Мертвые дельфины» Артуром Ацаламовым и решил переехать в Москву, чтобы заниматься музыкой. В сотрудничестве с Ацаламовым родились такие хиты как «Паноптикум», «Бег по острию ножа» и «Мажь вазелином». Во время выступления в одном из московских ночных клубов певец познакомился с продюсером Сергеем Изотовым, в сотрудничестве с которым к нему пришла популярность. Изотов выдумал для Оскара легенду, согласно которой тот попал под завал в горах, после чего несколько лет находился в коме и, очнувшись, запел.

В 2001 году Оскар был награжден премией «Золотой граммофон» за песню «Между мной и тобой», однако на самой церемонии не появился, поскольку его продюсер счел, что подобное мероприятие не соответствует имиджу артиста. К слову, неоднозначный образ и тексты песен вызывали у публики вопросы на тему ориентации певца. Впоследствии Шамиль признался в своей бисексуальности.

Через несколько лет между музыкантом и продюсером произошел конфликт, который привел к разрыву и потере Малкандуева прав на сценический псевдоним Оскар и исполнение некоторых своих песен. Также некоторое время была распространена версия о том, что карьеру певца загубила судебная тяжба с американским музыкантом Moby, который обнаружил в песне «Между мной и тобой» плагиат на свой трек «Everloving».

После расставания с Изотовым Малкандуев некоторое время выступал под своим настоящим именем. Затем он отправился в Нью-Йорк, где окончил киношколу. В это же время он организовал музыкальный проект «The Oskar & Psycholovers» и снял клип на композицию «Lucky Number», который транслировали на телевидении США. Также он выпустил англоязычный альбом «Fantasies of a Rockstar» и появился в нескольких популярных телешоу — В «Америке есть таланты» и «Бесстрашная музыка». Однако, несмотря на многочисленные успехи, к концу 2008 года Шамиль вернулся в Россию.

Совместно с Андреем Ивановым из музыкального проекта Triplex Шамиль записал русскоязычный сингл «Гагарин», который был представлен слушателям на ежегодной премии Night Life Awards в 2010 году.

Летом 2013 года во время пробежки по Екатерининскому парку Малкандуева избили и ограбили двое неизвестных. По словам артиста, один из нападавших ударил его кулаком в лицо, после чего он упал и потерял сознание. Впоследствии у Шамиля был диагностирован перелом челюсти. Вскоре злоумышленники были задержаны, ими оказались двадцатилетние уроженцы Киргизии, приехавшие в столицу на заработки. В одном из телешоу артист говорил о том, что в попытках найти себя он погружался в религию, читал Коран и намеревался завести семью. Поиск себя закончился, и в ближайшее время новоиспеченная певица готовится выпустить новый трек и снова попытаться завоевать любовь российской аудитории.