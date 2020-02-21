«Должны быть наказаны»: в Думе осудили травлю за клип Линдеманна

Пользователи, устроившие травлю россиянок из-за съемок в порнографическом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, должны понести уголовное наказание, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. При этом она уточнила, что сам ролик она не поддерживает.

«Любые угрозы — это уголовно наказуемые деяния. То, чем девушки занимались в клипе, я одобрять не могу, но я считаю, что за угрозы в интернете должны быть наказаны по закону», — сказала «Газете.Ru» Драпеко.

Депутат отметила, что в целях защиты частной жизни граждан в сети в Госдуме была создана специальная комиссия. В декабре прошлого года парламентарии предложили ввести уголовную ответственность за преследования в интернете. В частности, внести изменения в уже существующие статьи 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание) и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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При этом Драпеко добавила, что осуждает поведение девушек в клипе Линдеманна. По ее словам, таким образом они оскорбили общественную нравственность.

«Нет, я считаю, что девушки не правы, потому что они оскорбляют общественную нравственность. Есть такая норма в Международной конвенции о правах человека — право государства на ограничение распространения информации в целях защиты личности, безопасности и общественной нравственности. Я считаю, что их поведение оскорбляет общественную нравственность, и если видео находится в открытом доступе, то его могут увидеть дети, а стало быть это попадает под закон о защите нравственности несовершеннолетних».

После публикации на одном из порносайтов клипа на песню «Till the end» нового проекта Na Chui Тилля Линдеманна Telegram-канал «Двач» опубликовал ссылки на аккаунты в соцсетях россиянок, участвовавших в съемках. В видео девушки занимаются сексом друг с другом и с самим музыкантом.

Одна из актрис рассказала «Экспресс-газете», что столкнулась с травлей со стороны Владислава Позднякова, чья группа в VK «Мужское государство» насчитывает около 150 тысяч участников. Еще одна девушка предоставила запись угроз, на которой тот говорит: «Ты даже не представляешь мои ресурсы и возможности». Сам лидер паблика обратился к своим сторонникам во время стрима с призывом к расправе над россиянками и возмутился тем, что клип вышел в год 75-летия Победы.

Сам Поздняков в 2018 году был приговорен к двум годам условного срока за возбуждение ненависти к женщинам в соответствии с ч.1 ст.282 Уголовного кодекса России и скрылся за границей. Однако в марте 2019 года стало известно, что суд снял судимость с мужчины в соответствии с частичной декриминализацией 282 статьи.

При этом в съемках участвовали не только россиянки, а многие из них даже не появились в эротических сценах.

«Съемки проходили в России, вот откуда там столько русских девушек. Но были также немки, француженки, бельгийки. Меня пригласила знакомая из самарской музыкальной тусовки. Было очень интересно, меня Тилль возил как жертву на тележке носильщика. Ни о какой порнографии я не слышала, ничего такого мне не предлагали. А предложили бы — не согласилась», — пояснила одна из них.

Первой об угрозах открыто написала журналистка Залина Маршенкулова. После того, как она выступила в защиту девушек, ей самой и ее родственникам стали приходить сообщения от анонимов, в которых ее обещают убить, избить, изнасиловать и облить кислотой. Сейчас создательница Telegram-канала «Женская власть» готовит заявление в полицию.

Тем временем в Новосибирске некий активист потребовал запретить концерт Линдеманна 17 марта, сообщает портал Sibnet.ru. «В преддверии 75-летия Победы над фашисткой Германией, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует насилие и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — говорится в тексте обращения общественника к мэру города Анатолию Локтю.