Плейлист недели: King Krule, Граймс и The Weeknd

King Krule — «Cellular»

«Я ценю депрессию, но мне также нравится как я чувствую себя сейчас», — поделился незадолго до выхода нового альбома Арчи Маршалл (он же King Krule). С релизом «The Ooz» три года назад в жизни рыжеволосого Zoo Kid много что поменялось: во-первых, он повзрослел, а во-вторых, стал отцом. На пластинке «Man Alive!» артист продолжил говорить со слушателями на родном языке — об одиночестве, но средства изменились — теперь Маршалл также классно умеет в блюз, и в постпанк.

Граймс — «My Name is Dark»

Канадка Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Grimes, выпустила пятый студийный альбом «Miss Anthropocene», и это ее самая разноплановая работа — с драм-н-бэйсом и даже кантри-посвящением Лил Пипу. В треклист вошли десять треков, среди которых ранее вышедшие «So Heavy I Fell Through the Earth», «Violence», «4 am» и «My Name is Dark».

Канадский певец и продюсер Эйбел Тесфайе (он же The Weeknd), поделился новой композицией «After Hours», спродюсированной IllAngelo. Судя по всему, «психотическая эра, которая плавит мозги» уже наступила: ждем лонгплей 20 марта.

Ив Тюмор — «Gospel For a New Century»

После выхода «When Man Fails You» и «Serpent» в 2016 году критики прозвали Ива Тюмора новым Дином Блантом и Джеймсом Ферраро. В этот раз восходящая звезда экспериментальной независимой сцены решительно настроена выйти из андеграунда. Его новый трек «Gospel For a New Century» войдет в альбом «Heaven to a Tortured Mind» (3 апреля).

Arca — »»

Венесуэльская диджейка Arca представила 62-минутный сингл »» в рамках онлайн-радио NTS FM. Согласно концепции, действие происходит на пиратской радиостанция в далекой галактике, где музыка становится единственным пристанищем от авторитарной слежки.

Джей Сом — «Can't Sleep»

Бедрум-музыка — самое интересное, что сейчас происходит с инди-музыкой. Джей Сом — тому подтверждение. Певица представила две песни «Can't Sleep» и «A Thousand Words», которые не вошли в ее прошлогодний релиз «Anak Ko».

Supruga — «С днем рождения, мир»

Беспощадный русский андеграунд или песни о последнем человеке для всех любителей женского гроула — у самарской группы Supruga вышел мини-релиз «Никто не в безопасности». В прошлом году ребята выпустили альбом «Хаос».