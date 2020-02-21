«Какого черта?» Трамп разнес «Оскар» за победу «Паразитов»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, что приз за лучший фильм премии «Оскар» получил южнокорейский фильм «Паразиты», пишет Variety. По мнению политика, картину Пон Чжун Хо достаточно было наградить как лучшее зарубежное кино.

«Какая ужасная Американская академия в этом году. Вы смотрели? — обратился он к толпе на митинге в штате Колорадо. — И победителем становится... кино из Южной Кореи! Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально?»

Затем Трамп ударился в воспоминания и потребовал вернуть фильмы «Унесенные ветром» и «Сансет бульвар».

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«Так много прекрасных фильмов, а победитель — из Южной Кореи,— продолжил президент. — Такое раньше было?»

Трамп прав: такого в истории «Оскара» действительно не было. «Паразиты» Пон Чжун Хо стал первым фильмом на иностранном языке, получившим главную награду. Кроме того, лента победила в номинациях «Лучший международный художественный фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая режиссерская работа».

Между тем прокатчик «Паразитов» Neon принял удар со стороны Трампа. Компания написала в Twitter, что американский лидер не смог посмотреть фильм с субтитрами, поскольку «просто не умеет читать».

В ходе выступления перед своими сторонниками Трамп также упомянул Брэда Питта, лауреата «Оскара» за лучшую роль второго плана («Однажды в… Голливуде» Тарантино).

На церемонии вручения актер пошутил про несостоявшийся импичмент президенту США, отметив, что ему дали 45 секунд на речь — «больше, чем сенат дал Джону Болтону». Речь шла о помощнике Трампа по национальной безопасности, который мог стать ключевым свидетелем в деле, но так и не был вызван в сенат.

«Я никогда не был его поклонником, — заявил Трамп. — Он встал и сказал маленькие мудрые вещи. Он немного мудрец».

92-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе 10 февраля. Помимо «Паразитов», вторым претендентом на главную награду вечера был фильм о событиях Первой мировой войны «1917» Сэма Мендеса. В итоге военная драма пролетела в престижных номинациях, но первенствовала как «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». Также в основной категории были представлены «Джокер», «Ирландец», »Ford против Ferrari», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо» и «Брачная история».

Хоакина Феникса («Джокер») и Рене Зеллвегер («Джуди») признали лучшими актером и актрисой. Награды за роли второго плана в этой же категории получили Брэд Питт и Лора Дерн («Брачная история»).