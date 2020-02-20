Туннель на свободу: авторы «Чернобыля» снимут про побег из ГДР

Британская продюсерская компания Sister, работавшая над нашумевший сериалом HBO «Чернобыль», приобрела права на известный подкаст журналистки Хелены Мерриман «Туннель 29», в котором рассказывает о тайном туннеле, проложенном под Берлинской стеной для переправки беглецов из ГДР. Согласно Deadline, с момента запуска подкаста на BBC Radio 4 в минувшем ноябре его скачали более 3,5 млн раз.

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На фоне популярности подкаста издательский дом Hodder & Stoughton получил права на выпуск основанной на творении Мерриман книги, которую в настоящий момент пишет сама журналистка. Позднее историю было решено экранизировать — и эта возможность в итоге досталась Sister.

В продюсерской компании информацию о грядущей экранизации подкаста подтвердили, добавив, что на данный момент не знают, будет ли проект полнометражным фильмом или же его выпустят для телевидения. Другие его подробности также остаются неизвестными.

Отмечается, что в борьбе за права на экранизацию подкаста Sister обошла продюсерскую студию режиссера Сэма Мендеса, автора военной драмы «1917», которая была одним из главных фаворитов прошедшего «Оскара». Мэндес якобы даже успел определиться с режиссером потенциальной экранизации — им должен был стать Бенжамин Карон, постановщик «Шерлока» и «Короны».

Подкаст «Туннель 29» рассказывает историю туннеля, проложенного под Берлинской стеной в годы «холодной войны». Он был построен в 1962 году группой студентов с целью помощи людям в побеге из ГДР.

В строительстве туннеля, по которому в сентябре того же года удалось бежать в общей сложности 29 гражданам ГДР (отсюда и название), принимали участие около 30 человек. Средства на создание туннеля были получены студентами от американской телекомпании NBC, тогда как та взамен снимала происходящее на камеры.

Ранее, к слову, эта история уже экранизировалась — так, в 2001 году в Германии вышел фильм «Туннель», одну из ролей в котором исполнил Себастьян Кох («Шпионский мост», «Девушка из Дании»).

Студия Sister известна не только работой над «Чернобылем» Крэйга Мэйзина, получившим «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или фильм на ТВ»: на счету компании также такие проекты, как «Гири/Хадзи», «Don't Forget the Driver», «Флауэрсы» и другие.

Пятисерийный «Чернобыль» HBO, который попал в рейтинг лучших сериалов десятилетия по версии «Газеты.Ru», вышел в мае 2019 года и мгновенно стал мировым хитом. В шоу, главные роли в котором исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон, история аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, рассказывается сквозь призму личной трагедии академика Валерия Легасова, который руководил ликвидацией последствий катастрофы, а также семейной четы Игнатенко (Василий Игнатенко — один из чернобыльских пожарных, погибший спустя несколько недель после тушения ЧАЭС).

Сериал в наибольшей степени поразил зрителей (и особенно — с постсоветского пространства) удивительным вниманием к деталям: авторы проекта с завидной точностью сумели воссоздать ландшафт СССР того времени, в том числе и благодаря чему шоу впоследствии было отмечено призами на престижных премиях.