«Совершенное оружие»: в романе 1981 года нашли вирус «Ухань-400»

Массовый характер приобрело обсуждение в сети книги Дина Кунца «Глаза тьмы» 1981 года, в котором писатель выдумал новейшее биологическое оружие, описание которого напомнило многим об эпидемии китайского коронавируса.

«…Китайский ученый по имени Ли Чен перебежал в Соединенные Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая. Они называют его «Ухань-400», потому что оно было разработано в их генетических лабораториях в окрестностях города Ухань», — говорит один из героев книги.

Согласно сюжету романа, потерявшая своего ребенка героиня начинает собственное расследование, чтобы узнать, умер ли ее сын во время экспедиции или остался жив, как на это намекают таинственные сообщения, которые она получает. Поиски приводят женщину на военный завод, куда ее ребенок попал после случайного заражения микроорганизмами, созданными искусственным путем в исследовательском центре в городе Ухань.

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«Ухань-400» — совершенное оружие. Оно воздействует только на людей. Ни одно другое живое существо не может стать его носителем. Подобно сифилису, «Ухань-400» не живет дольше минуты вне носителя… А когда носитель умирает, «Ухань-400» через какое-то время исчезает и сам, когда температура тела опускается ниже 86 градусов по Фаренгейту (эквивалентно 30 градусам Цельсия)», — отмечается в произведении.

В книге также говорится, что данный вирус «гораздо хуже Эболы» и может быть использован для уничтожения населения целых городов и даже стран. Среди вызываемых им эффектов — уничтожение части мозга, ответственной за автоматические функции тела.

Владелец книжного магазина в Гонконге Альберт Ван, комментируя фантастическое предсказание Кунца, отметил, что Ухань исторически был городом, вокруг которого концентрировались научно-исследовательские центры, занимавшиеся в том числе вопросами микробиологии и вирусами.

«Умные, проницательные писатели — как Кунц — знали обо всем этом и использовали этот небольшой кусочек фактической информации, чтобы создать историю, одновременно убедительную и тревожную», — сказал Ван.

В то же время британский писатель Пол Френч, специализирующийся на книгах о Китае, заявил, что большое количество данных, связанных с китайскими вирусами, относятся к эпохе Второй мировой войны, изучение которой могло оказать влияние на Кунца.

«Японцы точно проводили в Китае исследования в области химического оружия, которые чаще всего ассоциируют с отрядом 731(группа военных, занимавшаяся опытами на живых людях, — «Газета.Ru») в Харбине и северном Китае. Но они также хранили химическое оружие в городе Ухань — что признала Япония», — подчеркнул Френч.

Издатель Пит Спаррьер также назвал Ухань хорошим выбором для триллера о распространении созданного людьми вируса.

«Он (город) стоит на реке Янцзы, которая течет с запада на восток, рядом расположена скоростная железная дорога, которая пересекает страну с севера на юг, он находится на пересечении транспортных сетей в самом центре страны. Есть ли место лучше, чтобы начать выдуманную или настоящую эпидемию?» — заявил он.

Автор детективов из Гонконга Чан Хо-кей, в свою очередь, выразил уверенность в том, что подобные предсказания являются достаточно общим местом.

«Если вы поищете хорошенько, я ручаюсь, что вы заметите пророчества обо всех событиях. Это заставляет вспомнить «теорему о бесконечных обезьянах» (предположение статистической механики, что ударяющие по клавиатуре обезьяны могут за неограниченно долгий срок случайным образом написать любой ранее известный текст, — «Газета.Ru»). Вероятность маленькая, но есть», — пояснил он.

В частности, писатель обратил внимание на роман 1898 года «Тщетность, или крушение Титана» об огромном океанском лайнере, который затонул в водах Северной Атлантики после столкновения с айсбергом — после трагедии «Титаника», которая произошла 14 лет спустя, многие вспомнили о деталях книги, совпавших с реальностью, а само произведение было переиздано.

«Авторы художественной прозы всегда стараются представить, какой будет реальность, поэтому велика вероятность написать что-то вроде предсказания. Конечно, это пугает, когда детали совпадают, но я думаю, что это просто математика», — сказал Чан.

Несмотря на то, что многие книги Кунца были экранизированы, «Глаза тьмы» не получили своего киновоплощения. Возможно, эпидемия коронавируса станет причиной ощутимого роста интереса к этому произведению.