Игра на повышение: Netflix заполучил очередного топового режиссера

Стриминговый сервис Netflix заполучил к сотрудничеству еще одного топового режиссера: им стал Адам Маккей, автор «Игры на понижение» и «Власти». В рамках сотрудничества лауреат «Оскара» снимет фантастическую комедию «Не смотри вверх» с Дженнифер Лоуренс в главной роли, передает Variety.

«Я безмерно рад, что мне предстоит работать с Джен Лоуренс. В 17 веке про нее бы сказали «взрывной талант». И то, что Netflix считает, что этот фильм сможет рассмешить весь мир, задает для меня и моей команды высокую планку качества. Это захватывает и мотивирует», — поделился Маккей.

«Не смотри вверх» расскажет о двух рядовых астрономах, которые обнаруживают астероид. Чтобы предупредить человечество о надвигающейся опасности, они отправляются в пресс-тур.

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Отмечается, что Маккей выступит не только в качестве режиссера, но также как сценарист и продюсер предстоящей ленты.

«У Адама всегда было отличное чутье в отношении интеллектуальных, актуальных и не очень фильмов, демонстрирующих нашу жизнь. Даже если ему каким-то образом удалось предсказать наше будущее — и Земля действительно погибнет, то мы хотим закончить фильм до того, как все закончится», — рассказал глава Netflix films Скотт Шуберт.

Последний фильм Маккея «Власть» о бывшем вице-президенте Дике Чейни получил восемь номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм, и выиграл статуэтку за «Лучший грим». В свою очередь Дженнифер Лоуренс четырежды номинировалась на премию и одержала победу в 2013 году за роль в ленте «Мой парень — псих». После «Не смотри вверх» актриса приступит к съемкам в новом фильме Паоло Соррентино «Mob Girl» («Девушка мафии»).

Изначально проектом должна была заниматься Paramount Pictures. Согласно The Hollywood Reporter, в ноябре 2019 года Маккей якобы заключил сделку со студией. Предполагается, что причиной, по которой «Не смотри вверх» переехал на Netflix, стала высокая цена потенциального производства (приблизительно $75 млн).

Осенью того же года режиссер подписал пятилетний договор о сотрудничестве с HBO, в рамках которого он будет выпускать эксклюзивный контент. Известно, что Маккей готовит для телесети мини-сериал о мультимиллионере Джеффри Эпштейне, обвиненном в сексе с несовершеннолетними и торговле людьми. В его основу войдут реальные события, а также готовящаяся к публикации книга журналистки Джули К. Браун. Шоу станет частью пятилетней сделки Маккея, согласно которой он будет разрабатывать проекты как для канала, так и для стримингового сервиса HBO Max.

В январе этого года Variety со ссылкой на источник сообщил, что Маккей и лауреат минувшего «Оскара-2020» Пон Чжун Хо объединятся в качестве исполнительных продюсеров мини-сериала на основе фильма «Паразиты». Подробности сюжета пока не раскрываются. Также не ясно, будет ли это англоязычным ремейком ленты или же ее спин-оффом.