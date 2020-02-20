Хоккей и говорящие животные: на что пойдут россияне

Основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернется, согласно аналитикам, между фильмами, рассчитанными на семейную аудиторию, а наличие дополнительного выходного дня выступит в качестве приятного бонуса. Так, лидером уикенда 20-23 февраля вновь станет «Лед 2». Всего на старте сиквелу режиссера Жоры Крыжовникова хита двухлетней давности удалось заработать 566 млн рублей, вдобавок установив рекорд по предпродажам билетов (63,5 млн рублей). По итогам стартовавшего уикенда ленте с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях прогнозируют около 365 млн рублей.

Если в США рокировку Эдди Мерфи на Роберта Дауни-младшего оценили не все, то в России фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», напротив, продемонстрирует очень хороший результат. В свои первые выходные в прокате лента с говорящими животными может собрать 350 млн рублей. По сюжету в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл отправляется в путешествие на мифический остров в поисках редкого лекарства, где его ждет множество приключений и опасностей.

На третьем месте, предположительно, окажется еще одна новинка этой недели — полнометражная версия приключений любимого по всему миру персонажа компьютерных игр — синего сверхскоростного ежа «Соник в кино». В премьерные выходные фильм, в котором усатого доктора Роботника сыграл Джим Керри, заработает приблизительно 270 млн рублей.

Небольшое падение в сборах (около 30%) покажет премьера минувшей недели «Джентльмены». Новый фильм Гая Ричи, в котором режиссер вернулся к истокам, представив зрителям историю наркоторговца, чьей сделке по продаже бизнеса миллиардеру из Оклахомы решила помешать группа неизвестных, заработает по результатам 20-23 февраля в районе 200 млн рублей.

В первую пятерку лидеров с приблизительно 90 млн рублей попадет фильм «Зов предков», ставший экранизацией одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли. Для режиссера Криса Сандерса, автора мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», это первая работа вне анимации.

Лишь шестым финиширует биографический фильм Константина Буслова «Калашников». На старте байопик, главную роль в котором исполнил Юрий Борисов, принесет своему создателю 65 млн рублей.

С четвертого на седьмое место рискует опуститься кинокомикс об обаятельной суперзлодейке «Харли Квинн: Хищные птицы». История противостояния бывшей подруги Джокера из «Отряда самоубийц» (Марго Робби) преступном лидеру в исполнении Юэна Макгрегора соберет на третьей неделе всего 25 млн рублей.