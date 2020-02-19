Из «Пусть говорят» в «На самом деле»: Шепелеву нашли замену

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий «На самом деле» Дмитрий Шепелев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева. Согласно СМИ, предполагаемый внебрачный сын советского артиста Спартака Мишулина будет вести новые выпуски программы. Официальных заявлений от Первого канала пока не было.

Вместо Дмитрия Шепелева ведущим программы «На самом деле» может стать Тимур Еремеев, пишет сайт kp.ru со ссылкой на актера массовки. Отмечается, что съемок с новым ведущим пока не было.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — рассказал собеседник издания. При этом официальных заявлений о назначении актера нет.

В свою очередь Шепелев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что ему «ничего не известно» о новом назначении.

Еремеев известен тем, что участвовал в «Пусть говорят» в качестве героя. В программе он доказывал, что является внебрачным сыном народного артиста России Спартака Мишулина. Для этого мужчина согласился на ДНК-экспертизу. В прошлом году на Первом канале выходила его передача «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», которая, согласно синопсису, посвящена документальным расследованием о звездах. Еремеев также снимается в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

18 февраля Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала. Как пояснил шоумен, это был «непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию».

«Первый канал это целый мир для меня, — написал 37-летний Шепелев. — География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?». Ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьевку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела».

Согласно телеведущему, его уход с Первого не связан ни с конфликтами, ни со взаимными претензиями.

«Все это — Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию, — заключил журналист. — Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие».

До этого Шепелев жаловался, что его не устраивает его работа и формат шоу.

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю — почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — говорил телеведущий.

Шепелев начал вести «На самом деле» в 2017 году. В рамках проекта героев программ проверяют на детекторе лжи, после чего выносят вердикт, кто из них врет, а кто говорит правду. В прошлом году Шепелев завел собственный канал на YouTube, где позднее выложил несколько выпусков шоу «Папки». Гостями его передачи стали рэпер Леван Горозия, актер Арарат Кещян («Универ») и хореограф Евгений Папунаишвили.