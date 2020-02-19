Из «Пусть говорят» в «На самом деле»: Шепелеву нашли замену

Вместо Дмитрия Шепелева ведущим программы «На самом деле» может стать Тимур Еремеев, пишет сайт kp.ru со ссылкой на актера массовки. Отмечается, что съемок с новым ведущим пока не было.

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«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — рассказал собеседник издания. При этом официальных заявлений о назначении актера нет.

В свою очередь Шепелев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что ему «ничего не известно» о новом назначении.

Еремеев известен тем, что участвовал в «Пусть говорят» в качестве героя. В программе он доказывал, что является внебрачным сыном народного артиста России Спартака Мишулина. Для этого мужчина согласился на ДНК-экспертизу. В прошлом году на Первом канале выходила его передача «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым», которая, согласно синопсису, посвящена документальным расследованием о звездах. Еремеев также снимается в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон».

18 февраля Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала. Как пояснил шоумен, это был «непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию».

«Первый канал это целый мир для меня, — написал 37-летний Шепелев. — География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?». Ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьевку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела».

Согласно телеведущему, его уход с Первого не связан ни с конфликтами, ни со взаимными претензиями.

«Все это — Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию, — заключил журналист. — Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие».

До этого Шепелев жаловался, что его не устраивает его работа и формат шоу.

«Мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю — почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня», — говорил телеведущий.

Шепелев начал вести «На самом деле» в 2017 году. В рамках проекта героев программ проверяют на детекторе лжи, после чего выносят вердикт, кто из них врет, а кто говорит правду. В прошлом году Шепелев завел собственный канал на YouTube, где позднее выложил несколько выпусков шоу «Папки». Гостями его передачи стали рэпер Леван Горозия, актер Арарат Кещян («Универ») и хореограф Евгений Папунаишвили.