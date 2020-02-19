«Я покупала голоса»: Алсу о победе дочери на «Голос. Дети»

Певица Алсу в интервью Ксении Собчак призналась, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, когда та участвовала в музыкальном шоу Первого канала «Голос.Дети»

«Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того — в рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле, кстати, было аукционом. Все участники всех сезонов покупали свои голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое смс стоило денег. И об этом постоянно говорил Нагиев: «Покупайте, покупайте, это в помощь детям» и так далее. Я лично купила 40 смс, у меня два телефона», — рассказала исполнительница.

Отвечая на вопрос Собчак о подозрительных телефонных номерах с похожими цифрами, с которых приходили смс-сообщения в пользу Абрамовой, Алсу призналась, что ничего не знает об этом.

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«Я даже не знаю, как все это работает. Все равно за всеми голосами стоят живые люди, и мы не можем запретить кому-то голосовать», — отметила певица.

Она также добавила, что в правилах шоу ничего не говорилось о запрете на агитацию:

«У меня два миллиона подписчиков в инстаграме. Что такое 146 тысяч [голосов]? Это 6-7% только моих подписчиков. Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку в этом смысле оказала я и мои поклонники, это правда. Я повторюсь, что я об этом сожалею».

По ее словам, никто не ожидал того, что произошло в конце шестого сезона шоу.

«Все сошлись на том, что сама система, как об этом заявил и Первый канал, была несовершенно. Итак, получается, что все мы стали заложниками ситуации. По правилам шоу каждый человек может проголосовать от одного до двадцати раз. Уже изначально человек голосует по мере своих возможностей. Если углубляться в эту тему, это несправедливо. Наверное, хорошо, что этот метод признали неэтичным и организаторы изменили правила», — добавила она.

Алсу призналась, что почувствовала, как ситуация начала выходить из-под контроля, когда руководство канала объявило об «аномальном» разрыве между Микеллой и следующим участником.

«Я не поленилась, моя семья не поленилась поднять всю эту информацию, статистику предыдущих сезонов, и увидели, что эти 28,5% — это далеко не самый большой разрыв, есть куда более аномальные разрывы. Но почему-то только победа дочери Алсу вызвала подозрения», — сказала она.

Певица уточнила, что в третьем сезоне шоу был значительно больший разрыв в голосах между Даниилом Плужниковым и Раяной Асланбековой (более 30%). Алсу подчеркнула, что по величине разрыва ее дочь занимает лишь третье место за всю историю проекта.

«Я помню — тоже был скандал, были хейтеры, которые писали, что это нечестно, несправедливо, за него проголосовали только потому, что он инвалид… В конкурсах никогда не бывает единогласного решения, чтобы все были счастливы и довольны», — резюмировала певица.

Алсу призналась, что не послала бы свою дочь на «Голос. Дети» под своей фамилией, если бы могла повернуть время вспять. Она также согласилась со словами Ксении Собчак о том, что в подобных состязаниях должны побеждать не дети звезд, а «золушки», так как иначе для зрителей будет разрушено ощущение сказки.