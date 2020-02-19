«Горе-предприниматель»: Водонаева написала заявление на Малофеева

Телеведущая Алена Водонаева обратилась в полицию с просьбой проверить бизнесмена и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева по части 2 статьи 294 УК РФ — «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Блогерша была возмущена заявлением, которое сделал предприниматель в эфире программы Первого канала «Время покажет». По словам Малофеева, он намерен лично контролировать проверку в отношении Водонаевой и способствовать тому, чтобы она обернулась для ведущей серьезными последствиями.

«У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного. — написала Водонаева в своем Telegram-канале.

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— Это так по-нашему, когда такие вот горе-предприниматели решают, что закон в этой стране подчиняется им. Очень не хочется в это верить, поэтому написала заявление, чтобы полиция разобралась, каким это образом этот человек собирается «контролировать доследственную проверку», чтобы довести «дело до конца».

Знаменитость также отметила, что в личной беседе после телеэфира в присутствии юриста Екатерины Гордон Малофеев заявил, что «он все это прекратит», если она извинится за свои высказывания. Водонаева и ее адвокат расценили такое поведение как давление и незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Ранее отдел полиции по Таганскому району Москвы вызвал 37-летнюю ведущую на беседу из-за ее поста в Instagram с призывом к россиянам «не рожать рабов государству», а также с пояснением, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло», и высказыванием: «я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка». В письме правоохранителей сообщалось, что слова знаменитости могут подпадать под статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой», — пояснила Гордон.

Юрист также отметила, что нередки случаи, когда статья 282 используется в России для нейтрализации людей, выступающих с оппозиционым действующей власти мнение.

Сама Водонаева пояснила, что СМИ вырвали из контекста острые фразы для того, чтобы очернить ее репутацию.

«Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», — заверила блогерша.

После того как Водонаеву вызвали в полицию, в СМИ появилась информация о том, что ее также разыскивает ФНС из-за долгов государству. Она впоследствии призналась в том, что задержалась с выплатой налога на автомобиль, но попросила родителей быстро погасить задолженность.