Пожилой и жадный: 40-летняя актриса ушла от Аль Пачино

Бывшая возлюбленная Аль Пачино израильская актриса Мейталь Дохан раскрыла подробности их разрыва, пишет Daily Mail. По ее словам, причиной расставания стала 39-летняя разница в возрасте.

«Разница в возрасте дала о себе знать. Я честно пыталась не обращать на это внимание, но он уже действительно пожилой человек, — приводит слова Дохан издание. — При всей моей любви, но это не могло продолжаться».

Дохан заметила, что финансовое состояние Пачино оценивается в $180 млн, и посетовала, что за время отношений актер лишь единожды подарил ей цветы.

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«Как я могу вежливо сказать о том, что не любил тратить деньги?» — иронично ответила актриса.

Аль Пачино, сыгравший в фильме «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, ни разу не был официально женат. У актера трое детей: двое из них, 18-летние близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз, — от актрисы Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год. У него также есть 30-летняя дочь Джулия Мария, родившаяся от преподавательницы актерского мастерства Ян Таррант.

В этом году Пачино вернется на большое телевидение: лауреат «Оскара» сыграл главную роль в десятисерийном триллере «Охотники», который выходит 21 февраля на Amazon. Шоу будет посвящено истории группы жителей Нью-Йорка, которые в 1977 году открывают охоту на офицеров нацистской Германии, скрывшихся в США от правосудия.

В качестве исполнительного продюсера выступил режиссер и сценарист хоррора «Прочь» Джордан Пил. Идея создания проекта принадлежит Дэвиду Вайлю, автору сценария фильма «Moonfall» («Падение луны»).

По сюжету сериала, часть высшего военного руководства нацистской Германии, которая смогла бежать после поражения войск Гитлера во Второй мировой войне, обосновалась в Нью-Йорке, откуда планирует развязать агентурную сеть по всей стране и установить в США Четвертый рейх.

Партнером Пачино по сериалу станет Логан Лерман, известный по фильмам «Перси Джексон и похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ», а также картине «Хорошо быть тихоней». Лерман исполнил роль Джоны Хейдельбаума, потерявшего бабушку во время таинственного нападения на их квартиру. Джона решает сам отследить преступника, в результате чего обнаруживает себя участником организации «Охота».

Ранее Аль Пачино уже участвовал в телевизионных проектах для HBO: в 2003 году он исполнил главную роль в сериале «Ангелы в Америке», в 2010 — в шоу «Вы не знаете Джека». За обе эти роли актер был удостоен премии «Эмми». В 2013 году артист также сыграл главную роль в картине о музыкальном продюсере Филе Спекторе, а в 2018-м — о футбольном тренере Джо Патерно.