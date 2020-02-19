Соник, Роберт Дауни и Калашников: премьеры недели

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Киновоплощение знаменитого Соника, первая роль Роберта Дауни-младшего после ухода из «Мстителей», а также байопик о Михаиле Калашникове: «Газета.Ru» рассказывает про главные премьеры этой недели в России.

«Соник в кино» («Sonic the Hedgehog»); Джефф Фаулер

Через неделю после американской премьеры в российский прокат выходит «Соник в кино» — экранизация легендарной видеоигры про сверхскоростного ежа Соника. Фильм побил в США рекорд сборов для картин по видеоиграм. В центре сюжета — противостояние синего героя и его главного врага — усатого доктора Роботника, которого сыграл Джим Керри. Также в картине снялся Джеймс Марсден, а самого Соника озвучил Бен Шварц.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» («Dolittle»); Стивен Гейган

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — первая актерская работа для Роберта Дауни-младшего после его окончательного прощания со вселенной Marvel, а также его первая с 2014 года роль, не связанная с Железным человеком. «Дулиттл» Стивена Гейгана — очередная экранизация популярного романа Хью Лофтинга, созданного в первой половине 20 века. Согласно сюжету ленты, в озвучке которой приняли участие Том Холланд, Марион Котийяр, Эмма Томпсон, Джон Сина, Октавия Спенсер, Рами Малек и Селена Гомес, знаменитый в викторианской Англии врач-ветеринар Джон Дулиттл (ранее его, как многие помнят, играл Эдди Мерфи) отправляется в путешествие на мифический остров в поисках редкого лекарства, где его ждет множество приключений и опасностей. Фильм, что примечательно, достаточно слабо выступает в мировом прокате — при бюджете в $175 млн он к настоящему момент собрал в сумме всего $183,3 млн (при том, что во многих других странах он стартовал сравнительно давно).

«Свистуны» («La Gomera»); Корнелиу Порумбою

В российский прокат выходит участник прошлогодних Канн — румынский фильм «Свистуны» режиссера Корнелиу Порумбою. Лента была очень тепло встречена как зарубежными, так и российскими кинокритиками, хотя и не снискала призов главного кинофестиваля в мире. Криминальная комедия рассказывает о коррумпированным столичном полицейском, который без памяти влюбился в femme fatale. По ее просьбе он ввязывается в авантюру по освобождению из тюрьмы заключенного бизнесмена.

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Кадр из фильма «Свистуны» (2019) Кадр из фильма «Свистуны» (2019)
Кадр из фильма «Свистуны» (2019)

Кадр из фильма «Свистуны» (2019)

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«Зов предков» («The Call of the Wild»); Крис Сандерс

Экранизацию одноименной повести Джека Лондона с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли снял Крис Сандерс, автор мультфильмов «Лило и Стич» и «Как приручить дракона», — для него это дебютная режиссерская работа вне анимации. Основным действующим лицом ленты, естественно, будет пес Бэк, который — как и другие звери в приключенческой драме — был полностью отрисован на компьютере (что, впрочем, даже добавило Бэку милоты). Помимо Форда, в «Зове предков снялись» Карен Гиллан, Дэн Стивенс и Омар Си, далеко не последние голливудские актеры.

»Калашников»; Константин Буслов

Главную роль в байопике о Михаиле Калашникове, создателе всемирно известного автомата, сыграл один из самых талантливых актеров России нового поколения — Юрий Борисов («Хрусталь»). Фильм рассказывает о тернистом жизненном пути конструктора — от участия в Великой Отечественной войне до изобретения, возможно, самого популярного оружия второй половины 20 века, принесшего ему Сталинскую премию.