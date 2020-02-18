Карнаж в гавайской рубашке: каким будет сиквел «Венома»

Исполнитель главной роли в блокбастере «Веном» Том Харди опубликовал в Instagram кадр, на котором Вуди Харрельсон запечатлен на съемочной площадке сиквела супергеройского боевика. При этом позднее он удалил данный пост. На фото Харрельсон изображен в образе Клетуса Кэседи, человеческой формы злодея Карнажа, которого он сыграет в продолжении: актер облачен в гавайскую рубашку, и на его голове уже нет длинной (и очень похожей на клоунскую) шевелюры, которая была в сцене после титров первой части.

Cletus Kasady in Venom 2!



Tom Hardy posted this photo on his Instagram with the caption "Hello Cletus"



I think he looks good. Looking forward to seeing more. pic.twitter.com/uvehneivlN — Let's Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020

Параллельно в сети появился короткий ролик со съемочной площадки «Венома 2», где в Кэседи стреляет полиция. «Здесь мы видим, как Вуди Харрельсон снимается в роли Клетуса Кэседи, — подписали видео авторы Twitter-канала Let's Talk Carnage. — Похоже на то, что Кэседи был остановлен на улице полицейскими — и они стреляют в него. Интересно, добавят ли на стадии пост-продакшна к движениям его рук анимацию симбиота? В любом случае — это выглядит великолепно!»

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they're shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU — Let's Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020

Мировая премьера «Венома 2» запланирована на 1 октября 2020 года. Подробности сиквела до сих пор преимущественно держатся в строжайшем секрете. Ожидается, что во второй части супергеройского боевика, в котором к роли Эдди «Венома» Брока вернется Том Харди, главному герою будет противостоять другой симбиот — Карнаж в исполнении Харрельсона. Кроме того, в продолжении должна появиться суперзлодейка Визг, которую — по слухам — сыграет Наоми Харрис.

Режиссером проекта выступит Энди Серкис, исполнитель роли Голлума во «Властелине колец», для которого «Веном 2» станет всего третьей работой в карьере именно как постановщика — после «Дыши ради нас» и «Маугли».

Ранее он говорил, что во втором фильме о Веноме зритель увидит развитие отношений Брока и его темного альтер-эго.

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«Вы же понимаете, я не могу вдаваться в подробности. Тоска, я знаю, но у нас прошло уже 40 дней съемок, и это очень круто, — подчеркивал Серкис. — В фильме есть восхитительный Том Харди, который, естественно, в центре истории. И мы углубляемся в отношения между ним и Веномом. Разумеется, там есть и антагонист. Это все, что я могу сказать».

Первый «Веном», который снял Рубен Фляйшер, вышел на экраны в октябре 2018 года и — несмотря на достаточно средние отзывы критиков — уверенно выступил в прокате. Так, проект, бюджет которого составил $100 млн, собрал на домашнем рынке $213,5 млн, а в сумме по миру — аж $856,1 млн. Пришлась лента по душе и российским зрителям — в нашей стране она заработала 1,914 млрд рублей.

Вскоре после премьеры первой части в Сети стали активно обсуждать, каким может получиться сиквел. Одной из главных его интриг было возможное столкновение Венома со своим главным оппонентом из комиксов — Человеком-пауком. Подогревал интерес к их потенциальной схватке (или, возможно, даже сотрудничеству, учитывая, что Брок в собственном фильме — отнюдь не отрицательный персонаж) и сценарист «Венома» (в сиквел его, что важно, не позвали) Джефф Пинкнер, говоривший, что в продолжении блокбастера действительно может появиться Питер Паркер.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль» — заявил Пинкнер.

Заигрывал с аудиторией и нынешний исполнитель роли Человека-паука в кино Том Холланд, признававшийся, что был бы рад поработать вместе с Харди: «Это действительно захватывающе, идеи, которые у нас есть, о том, как мы можем расширить мир Человека-паука и привнести в него новых персонажей, пересечь его с другими героями».

Впрочем, на данный момент участие (по крайней мере — в качестве одного из главных героев) Человека-паука в сиквеле «Венома» крайне маловероятно, ведь едва ли продюсеры франшизы будет столь расточительны и решат «потратить» на одну картину и Карнажа, и одного из самых популярных персонажей поп-культуры. Единственное, на что могут рассчитывать поклонники, — появление Паркера в условной сцене после титров, которая перерастет в их полноценное взаимодействие уже в третьей части (или очередном сольнике о «дружелюбном соседе»).