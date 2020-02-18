Паттинсон в роли Бэтмена, новый Уэс Андерсон и другие трейлеры недели

«Бэтмен» («The Batman»), Мэтт Ривз. Премьера в России — 24 июня 2021

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер к очередному фильму расширенной вселенной DC «Бэтмен», главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон. В коротком видеоролике поклонникам показали темное помещение, слегка освещенное красным светом, в котором камера выхватывает из расфокуса различные детали костюма супергероя, включая маску и фирменный символ на груди. Несмотря на ажиотаж вокруг нового перезапуска классической франшизы по комиксам, многие поклонники выразили в комментариях разочарование в связи с тем, что в качестве исполнителя главной роли создатели фильма предпочли Паттинсона Бену Аффлеку, сыгравшему Бэтмена в фильме «Лига справедливости» 2017 года.

«Французский диспетчер» («The French Dispatch»), Уэс Андерсон. Премьера в России — 12 ноября 2020

Режиссер Уэс Андерсон выпустил первый трейлер к своему новому фильму «Французский диспетчер», действие которого будет разворачиваться в вымышленном французском городе 20 века. Сам фильм будет построен вокруг трех сюжетных линий, захватывающих события мая 1968 года, когда город захватили студенческие протесты. Новый проект Андерсона, как обычно, собрал множество звезд первого разряда: в фильме снялись Бенисио дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и др.

«История Дэвида Копперфильда» («The Personal History of David Copperfield»), Армандо Иануччи. Премьера в России — 7 мая 2020

В Сети появился новый трейлер фильма «История Дэвида Копперфильда» от Армандо Ианнуччи, автора сериалов «В гуще событий», «Вице-президент» и «Авеню-5», о котором ранее писала «Газета.Ru», а также фильмов «В петле» и «Смерть Сталина». Комедия, в которой главные роли сыграли Дев Патель. Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон и Бен Уишоу, представит новую интерпретацию классического текста, которая, по мнению критиков, доказывает бессмертие диккенсовского романа.

«Город головорезов» («Cut Throat City»), RZA. Мировая премьера — 14 марта 2020

Рэпер RZA, один из основателей и ключевых участников группы Wu Tang Clan, выпустил трейлер к своему третьему фильму, снятому в качестве режиссера, «Город головорезов». По сюжету фильма, четверо друзей, решивших вернуться в 2005 году в Новый Орлеан, пострадавший от урагана Катрина, сталкиваются с серьезными трудностями, и помочь им может только местный криминальный авторитет.

«Легенда о зеленом рыцаре» («The Green Knight»), Дэвид Лоури. Мировая премьера — 29 мая 2020

Кинокомпания A24 представила трейлер к новому фильму «Легенда о зеленом рыцаре» режиссера Дэвида Лоури, представляющему собой фантазию на тему легенд о короле Артуре. В новой экранной адаптации внимание создателей будет сфокусировано на пари племянника Артура с таинственным рыцарем, предложившим на Новый год любому желающему отрубить себе голову всего с одним условием — через год «жертва» получит право на ответный удар.

«После. Глава 2» («After We Collided»), Роджер Камбл

Режиссер Роджер Камбл показал трейлер к продолжению экранизации романа Анны Тодд «После. Глава 2». В сиквеле истории любви двух незнакомцев, которых свел вместе случай, зрители вновь встретятся со старыми героями в исполнении Джозефин Лэнгфорд, а также Хиро Файнса-Тиффина.

«Последнее убийство» («Final Kill»), Джастин Ли. Мировая премьера — 6 марта 2020

Билли Зейн и Дэнни Трехо составят компанию Эду Морроне в боевике «Последнее убийство», чей трейлер недавно был опубликован на YouTube. Главному герою фильма придется столкнутся с ордами прислужников мафии во время своего последнего, убийственного задания — защитить пару, скрывающуюся от преследования криминальных боссов.