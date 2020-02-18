Виноваты анаболики: актер Манучаров удалил молочные железы

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров рассказал о перенесенной им операции по удалению молочных желез, которая потребовалась в связи с обнаружением у него серьезного заболевания — гинекомастии. Телеведущий побывал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, где рассказал, что в его жизни был период, когда он страдал от ожирения и весил 135 кг. Будучи студентом театрального института, он полюбил свою однокурсницу, которая отвергла его, едко поинтересовавшись: «Как он собирается заниматься сексом с таким животом?».

Обидевшись на девушку, артист решил доказать себе и ей, что может выглядеть иначе, но выбрал «легкий путь» с использованием гормональных препаратов.

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«Начал ходить в спортзал. Сильно похудел. Делал потрясающие фотографии, на которых я на доске для серфинга на Мальдивах. Как только перестал заниматься, то стал поправляться. Решил удалить молочные железы. Я больше ничего колоть себе не буду. Фитнес-тренеры в курсе, что я говорю», — цитирует актера издание «Телепрограмма».

Манучаров отметил, что в настоящее время наблюдает тенденцию, когда все хотят быстрых результатов в построении рельефного тела.

«Но мы, слава богу, это все прошли», — сказал актер.

Друг телеведущего певец Стас Костюшкин, в свою очередь, указал, что постоянно сохранять одну и ту же форму очень тяжело.

«Я вот, например, сильно люблю сладкое, поэтому на тренировках делаю упор на кардио», — отметил он.

Разработчик методики похудения врач-диетолог Нурия Дианова прокомментировала ситуацию с Манучаровым. По ее словам, когда мужчина дополнительно принимает различные препараты, то синтез его собственных гормонов подавляется, передает Teleprogramma.Pro.

«Получается, что если человек с целью наращивания мышечной массы принимает анаболические препараты, то его внутренний синтез подавляется. По сути дела, это может привести к тому, что будет нарушена выработка собственных гормонов. Сказать, через какое время — сложно», — подчеркнула Дианова.

Диетолог привела пример из своей практики, когда прием подобных препаратов сказывался на работе печени пациентов. Она также добавила, что у мужчин может развиться остеопороз, понизиться устойчивость иммунитета, нарушиться дифференцировка сперматозоидов и развиться мочекаменная болезнь.

«Те, кто сидят на стероидах длительное время, нередко умирают от заболеваний сердца. У них более высокий уровень артериального давления, — продолжила эксперт. — Когда люди принимаем эти препараты, то у них неустойчивое настроение. Психика превращается в качели. Бывают вспышки ярости. Люди становятся более агрессивными. Как крайний вариант — снижение памяти».

Говоря о случае Манучарова, Дианова подтвердила, что гинекомастия также может быть следствием употребления гормональных препаратов. По ее словам, у мужчин увеличиваются молочные железы, снижается либидо, меняется структура сперматозоида.

«У нас есть у всех жировые клетки. Они увеличиваются в размерах. Если прекратить прием анаболиков и препаратов, то молочная железа уменьшится. Не обязательно сразу прибегать к хирургическим методам. Нужно все-таки естественным способом приходить в форму», — заключила врач.

Напомним, что самым известным человеком, который прибег к мастэктомии, стала Анджелина Джоли. В 2013 году актриса рассказала об операции, на которую она решилась из-за повышенной вероятности развития рака груди.