Без табу: Ургант высмеял пенсии, коронавирус и Собчак

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над словами своего отца Андрея Урганта, заявившего, что не замечает свою пенсию в размере 17,5 тысячи рублей, так как привык тратить такую сумму в течение суток.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант», — сказал он.

Говоря о своей пенсии с изданием Teleprogramma.pro, Ургант-старший не только признался, что тратит сумму, эквивалентную своей пенсии, за день, но также рассказал о задержках в ее выплатах.

Реклама

«В прошлом году был случай: мне 4 месяца подряд не выплачивали пенсию и ничем это не объясняли. Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — сообщил актер.

В одном из выпусков «Вечернего Урганта» ее ведущий также пошутил насчет новой программы своей коллеги Ксении Собчак «Док-Ток», которая с февраля выходит на Первом канале. Говоря с ведущей программы «Жить Здорово» Еленой Малышевой, Ургант спросил у нее, как можно защититься от напасти, которая обрушилась на страну.

«Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» — уточнила Малышева. «Нет, я про приход Собчак на Первый канал. Хотя это то же самое», — ответил Ургант.

Ранее шоумен уже шутил над новой программой Собчак, в первом выпуске которой шла речь о деле сестер Хачатурян, убивших своего отца, на постоянной основе подвергавшего их насилию сексуального характера. В частности, в рамках передачи зрителям демонстрировались видеоролики с реконструкцией изнасилования Михаилом Хачатуряном их матери.

Ургант сообщил зрителям, что по новым правилам лица, осужденные по делам об изнасилованиях и убийствах, не смогут получить работу водителей общественного транспорта, после чего добавил:

«Но они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док Ток».

Само шоу Собчак, которое обратило на себя внимание телезрителей откровенным, на грани эпатажа, подходом к острым темам, вызвало у аудитории противоречивые чувства. На момент написания материала выпуск шоу с ее участием набрал 3,7 тысячи отметок «нравится» и 14 тысяч отметок «не нравится».

«Вот уже полтора года вся страна следит за новостями по делу сестер Хачатурян. Беспрецедентное убийство тремя дочерьми своего отца вызвало большой резонанс. Общество разделилось на два лагеря. Одни требуют освободить сестер, называя их действия самообороной, другие же считают их отцеубийцами», — говорится в кратком описании этого эпизода программы.

Среди прочего, возмущение телезрителей вызвала демонстрация видео с реконструкцией изнасилования матери сестер Хачатурян их отцом в присутствии самой женщины.

«Все что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ — это то, что матери сестер Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал (показали прямо в студии в присутствии ста посторонних человек)», — написала после эфира одна из зрительниц в социальных сетях.

Сама Собчак объяснила негативные выпады в адрес ее программы тем, что недовольная часть аудитории не понимает телевизионного формата.

«Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор», — заявила она.

Тем не менее многие зрители высмеяли слова Собчак о «прогрессивности» шоу, сравнив его с проектами Андрея Малахова, а также программой Леонида Каневского «Следствие вели».