«Конечно же, делала»: Пугачева призналась в пластических операциях

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о своих методах сохранения молодости. Откровения Примадонны прозвучали в эфире программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ. Поклонники певицы не устают изумляться внешностью певицы. Алла Борисовна не отрицает, что прибегала к услугам «своих хороших друзей» — пластических хирургов.

«Я делала. Ну, что ж, я сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала», — сказала Пугачева, подчеркнув, что ей противопоказан общий наркоз, в связи с чем она делала лишь «какие-то такие маленькие подтяжки».

Кроме того артистка дала понять, что плохо относится к процедуре нитевого лифтинга. Гладкостью кожи, по словам исполнительницы, она обязана хорошей наследственности.

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«Нити — это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа, и в принципе хорошие друзья — пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция», — сказала артистка.

Певица также обмолвилась о том, что почти 30 лет назад пережила операцию по удалению из груди опухоли, которая, к счастью, оказалась доброкачественной. Пугачева не скрывает, что она активно интересуется всеми новинками в области пластической хирургии, не исключая, что ей это еще может пригодиться в будущем.

В конце января стало известно, что полиция признала законными действия Аллы Борисовны, когда она летом 2019 года въехала на автомобиле на платформу Рижского вокзала. Опубликованное с одном из фан-аккаунтов артистки видео инцидента всколыхнуло общественность. В соцсетях тогда развернулась жаркая полемика между допускающими и осуждающими поступок звезды. Находящийся в лагере последних, адвокат Александр Сергеев инициировал проверку поступка исполнительницы в правоохранительных органах. Как следует из расследования МВД, Maybach артистки в сопровождении микроавтобуса двигался по техническому перрону и не мог представлять опасность или побеспокоить пассажиров. Среди прочего, Сергеев требовал пригласить Примадонну на допрос, а допустивших инцидент сотрудников полиции — наказать.

На появившихся в сети снимках и роликах было видно, как Пугачеву подвезли на черном автомобиле прямо ко входу в вагон. Персональный водитель открыл дверь, и из иномарки вышла певица в ярко-желтом тренче и солнцезащитных очках. Звезда осторожно осмотрелась по сторонам и не спеша направилась к вагону в сопровождении помощника.

«Проводили в Юрмалу», — пояснили фанаты артистки в описании к публикации.

Подавляющее большинство подписчиков фан-сообщества выразили негодование из-за поступка артистки. Многие обвинили ее в нарушении норм общественного порядка.

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — сетовали пользователи Instagram.

Исполнительница по традиции поехала Ригу, откуда отправилась в Юрмалу. Уже многие годы Пугачева проводит там время вместе с семьей.