Дело Гриво: подруга Павленского задержана во Франции

Подруга российского акциониста Петра Павленского была задержала французской полицией по делу о вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает телеканал BFMTV, девушку поместили под стражу после жалобы бывшего кандидата в мэры Парижа от президентской партии Бенжамена Гриво.

«Она была задержана за вмешательство в личную жизнь и распространение без согласия лица материалов сексуального характера», – говорится в сообщении.

Именно задержанной Гриво якобы отправлял видеосообщения интимного характера. Двумя днями ранее политик снял свою кандидатуру с выборов после публикации его личных видео. Ответственность за распространение роликов взял на себя российский акционист Петр Павленский, получивший во Франции политическое убежище.

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Он опубликовал в своем фейсбуке ссылку на сторонний ресурс, где были выложены фрагменты переписки и видео сексуального характера. Однако личность автора кадров определить на них невозможно. Впрочем, Павленский говорит, что опубликованы именно видео Гриво, которые тот якобы отправлял некой девушке.

Акционист заявил, что хотел продемонстрировать «лицемерие» Гриво, который был намерен участвовать в парижских выборах, опираясь на защиту семейных ценностей в своей риторике.

После публикации видео Гриво незамедлительно подал иск в суд. Сам Павленский был задержан в субботу в Париже, однако по другому делу – еще со 2 января французская полиция разыскивала россиянина по делу о «причинении вреда в составе банды опасным способом с применением оружия».

Газета Parisien сообщает, что Павленский был задержан на выходе из отеля в 16-м аррондисмане за жестокую драку, произошедшую в канун Нового года.

Накануне его задержания Гриво публично объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за потока грязи, затронувшего его семью и его самого. Многие французские политики поддержали его, в том числе и другие кандидаты на пост столичного градоначальника. Среди поддержавших Гриво – премьер-министр Пятой республики Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Последний и вовсе подчеркнул, что публикация таких видео – уголовное преступление во Франции, за которое грозит значительный штраф или два года лишения свободы. Посольство России во Франции уже заявило, что готово оказать помощь Павленскому, если он обратится за помощью в дипмиссию.

В январе 2019 года российский акционист Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана Шалыгина были признаны виновными по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии. Павленский получил три года заключения, однако в тюрьму не вернулся, так как отбыл часть наказания в предварительном заключении.

После открытия заседания суда Павленский сделал заявление, в котором посвятил процесс по своему делу французскому писателю Маркизу де Саду. В ответ на это судебная переводчица заявила, что не будет переводить слова художника, так как он отказывался соблюдать правила поведения в суде, требуя выслушать себя. После этого суду пришлось отложить заседание и вызвать нового переводчика.

«Банк де Франс на месте Бастилии — прецедент чудовищного глумления над политической историей Франции. Из этого следует, что или суд должен восстановить справедливость и постановить убрать Банк Франции вместо Бастилии, снять с меня все обвинения и признать политическое искусство разрешенным на территории Франции.

Или суд должен оправдать глумление власти над обществом, осудить меня на десять лет, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось и официально запретить на территории Франции», — сказал Павленский в начале заседания.

Выступив с этой речью, художник заявил о желании воспользоваться правом хранить молчание. На вопросы судьи в дальнейшем ходе процесса он не отвечал.

Банк Франции, который выступал в суде в качестве потерпевшей стороны, потребовал от Павленского компенсации материальных убытков в размере €18670, моральной компенсации в размере €5000, а также €1000 на услуги адвоката.

В ноябре 2013 года Петр Павленский, раздевшись догола, при помощи длинного гвоздя прибил свои половые органы к брусчатке Красной площади. После этого его задержали и доставили в одну из московских больниц. Прокуратура возбудила уголовное дело против художника по статье «Хулиганство», однако суд отказался рассматривать дело, поскольку протокол был составлен неправильно.

В 2014 году Павленский в ходе очередной акции отрезал себе мочку уха. Это произошло на крыше здания психиатрического Института имени Сербского. В обнародованном в фейсбуке описании акции действия Павленского трактуются так: «Вооружаясь психиатрическими диагнозами, бюрократ в белом халате отрезает от общества те куски, которые мешают ему установить монолитный диктат единой для всех и обязательной для каждого нормы. Ампутированный фрагмент никогда не вернется на прежнее место, если формалин не сохранит его для научного изучения, – перед ним остается разложение».