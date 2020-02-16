«Это была бойня»: погиб автор ремикса главной темы «Бригады»

Композитор и диджей Андрей Иванов, основатель музыкального проекта Triplex и нашумевшего ремикса на главную тему из саундтрека к сериалу «Бригада», разбился о скалы в Австралии, где он отдыхал вместе с супругой, написал в своем фейсбуке продюсер и телеведущий Михаил Козырев.

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«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», — сообщил Козырев.

Он рассказал, что подружился с Ивановым во время работы на радио Maximum и опубликовал видеозапись его выступления в Московском доме музыки на фестивале MaxiDance в мае 1997 года.

«Мы подружились на Radio Maximum. Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. Вспомните его по Triplex-трекам «Собака Баскервилей» или «Бригада». Чего-то совсем близко коса свистит. Горобий, Макс Головин только что, теперь Андрей... Берегите себя и вспоминайте ушедших добрым словом. Музыка, подаренная нам, звучит в сердце», — добавил Козырев.

Австралийское метеорологическое бюро в субботу, 15 февраля предупреждало о движении тропического циклона Уэси от восточного побережья Австралии к югу. Особенную осторожность призвали проявлять тех, кто планировал заняться плаванием или серфингом на берегах Хантер Риджен, Сиднея, Иллаварры, залива Бейтман и Иден-Кост. В частности, отдыхающих и местных жителей предупредили о мощных порывах ветра и сильном дожде, которые могли привести к подтоплениям.

Однако, несмотря на это, 47-летний Иванов вместе с 45-летней супругой Юлией отправился на пляж Бонди-бич в окрестностях Сиднея. После того, как спасательная группа начала получать многочисленные сообщения от очевидцев о том, что мужчину отнесло волнами на скалы, на место направились вертолеты, прибывшие к 17.30 по местному времени (9.30 мск). После появления вертолетов, на пляже собралась толпа посторонних.

«Это была абсолютная бойня, весь пляж смотрит. Волны огромные», — сказал один из очевидцев.

По предварительным данным, пару смыло у северной части берега. Медики констатировали смерть Иванова. Его супруга смогла забраться на скалы, благодаря чему ей удалось отделаться ссадинами и двумя сломанными пальцами на ногах. Ей оказали помощь на месте, после чего госпитализировали в стабильном состоянии.

«Медики тесно работали вместе с другими экстренными службами и сделали все возможное, чтобы попробовать спасти его жизнь, но, к сожалению, сделать это было невозможно», — заявила одна из врачей.

Она также напомнила о необходимости сохранять бдительность у воды, вне зависимости от рода занятий отдыхающих.

Группа Triplex, исполняющая электронную музыку, была основана в 1992 году, однако после ухода двух участников в середине 1990-х, коллектив стал сольным проектом Иванова. После успеха на радио его ремикса на музыку из фильма «Собака Баскервилей» он стал часто сотрудничать с кинематографистами.

В 2001 году вышел фильм Юрия Грымова «Коллекционер» с его саундтреком, однако настоящую массовую популярность принес ему ремикс на главную тему из сериала «Бригада» 2002 года. В 2005 году он вместе с финской группой Apocalyptica написал музыку к фильму «Бой с тенью».