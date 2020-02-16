Рейды, лутбоксы и стримеры: о чем сериал Apple «Мистический квест»

Как и любому другом уважающему себя телеканалу или крупному стриминговому сервису детищу Apple нужен собственный флагманский ситком, который бы стал одной из определяющих точек всего проекта. Apple TV+ сделал ставку на «Мистический квест: Пир ворона», рассказывающий о буднях разработчиков видеоигр в легкой манере короткими получасовыми эпизодами — эдакий «Офис», но про игроделов.

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«Мистический квест» рассказывает о компании-разработчики одноименной ММОРПГ, которая запускает новое дополнение под названием «Пир ворона», обещающее просто-таки снести башню всем геймерам всех возрастов. Сериал начинается с того, то до выхода эдд-она остается несколько дней, но в процессе запуска возникают определенные проблемы.

Пожалуй, главным и единственным недостатком «Мистического квеста» стало слишком длинное введение в суть дела и долгое первоначальное раскрытие персонажей. Первые четыре эпизода запоминаются только разной степени смешными шутками, которые по своей сути находятся вне контекста все истории. Сама же центральная линия намечается в первой половине сезона настолько ненавязчиво, что ее даже невозможно разглядеть. Не спасает даже приглашенный на первые две серии режиссер Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс», «Хэллоуин»).

close Кадр из сериала «Мистический квест: Пир ворона» (2020) Кадр из сериала «Мистический квест: Пир ворона» (2020) 3 Arts Entertainment

Сериал по сути можно поделить на две части — все поистине интересное начинается с середины. Здесь «Мистический квест» раскрывается по-настоящему и превращается не только в хороший и слаженный ситком, но и обзаводится контекстом, которого так не хватало до этого. Можно только похвалить авторов за то, как незаметно и ювелирно они вывели свое детище на нужные рельсы, по которым оно уже покатилось на полной скорости.

Самой важной стала пятая серия из девяти — ровно середина сезона. Она на первых порах вызывает полное недоумение, так как нагло маскирует себя под беспардонный филлер. Эпизод рассказывает историю мужчины и женщины, которые случайно познакомились в 1993 году в магазине видеоигр и решили создать собственный продукт под названием «Темная тихая смерть», который бы значительно отличался от мейнстрима. Во-первых, эпизод очень хорошо написан и снят, как отдельное произведение, а во-вторых, это элегантно заряженное чеховское ружье, которое очень мило и романтично стреляет в конце сезона. И уже после пятого эпизода «Мистический квест» ясными штрихами вырисовывает основную сюжетную линию, которая для стандартного ситкома не то чтобы типична.

Всю эту симпатичную котовасию тянут на себе отлично прописанные персонажи. Глава компании и автор игры — суперэгоцентричный Иэн Гримм (Роб Макэлхенни — одновременно шоураннер сериала), который настолько влюблен в себя, что не понимает этого, когда ему говорят ооб этом в лоб и без намеков. Основной конфликт сезона выстроен на его отношениях с главной программисткой компании Поппи Ли (Шарлотта Никдао), с которой они вместе создали суперпопулярную ММОРПГ. На линии огня оказываются уморительные глава монетизации Брэд (Дэнни Пуди) и исполнительный директор Дэвид (Дэвид Хорнсби), романтичный дуэт бета-тестеров и боевая личная ассистентка Дэвида — Джо (Джесси Эннис).

close Кадр из сериала «Мистический квест: Пир ворона» (2020) Кадр из сериала «Мистический квест: Пир ворона» (2020) 3 Arts Entertainment

Особого шарма гоп-компании добавляет сценарист — некогда популярный писатель-фантаст, взявший престижную премию «Небьюла» в 1973 году, с восхитительным именем Си Дабл Ю Лонгботтом. Главная ценность персонажа кроется в полной ее отсутствии для компании, но нужную атмосферу он создает. Его играет Ф. Мюррей Абрахам, более всего известный по роли Сальери в гениальном «Амадее» Милоша Формана. В общем, примерно тот же образ он и воплотил в этот раз, но с поправкой на другие эпоху и род занятий.

«Мистический квест» был продлен на второй сезон еще до премьеры первого, и финал пробуждает желание дождаться продолжения.