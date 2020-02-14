«Косплей на Аффлека»: Паттинсон разочаровал фанатов Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз показал в Twitter тестовое видео с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря. В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.

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На момент написания заметки пост Ривза собрал уже 90,9 тыс. лайков и более 37 тыс. ретвитов. Однако вместо восторженных комментариев разочарованные выбором актера поклонники франшизы принялись сравнивать Паттинсона с Беном Аффлеком, который попрощался с ролью защитника Готэма.

«Warner Brothers, вы опустились», «Это не настоящий Бэтмен! Это косплей», «Самое худшее понижение в истории кино», — написали пользователи, чьи ответы находятся сейчас в топе записи.

Съемки очередной адаптации DC Comics начнутся в первой половине следующего года. Выход картины о супергерое запланирован на 25 июня 2021-го. Режиссером фильма выступил Мэтт Ривз, он же написал сценарий. Операторское кресло занял Грег Фрейзер, номинант на «Оскар» за драму «Лев».

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Batman Cosplay pic.twitter.com/BEuk6oxABY — George Seia #ReleaseTheSnyderCut (@GeorgeSeia) February 14, 2020

В начале октября Variety писал, что роль Селины Кайл, известной фанатам комикса как Женщина-кошка, исполнит Зои Кравиц. Отмечается, что Мэтт Ривз выбирал между четырьмя кандидатками — помимо звезды сериала «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies), в шорт-лист входили Зази Битц («Джокер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Алита: Боевой ангел»), а также обладательница премии «Оскар» за «Девушку из Дании» Алисия Викандер.

Роль самого Бэтмена досталась Роберту Паттинсону, известному по »Гарри Поттеру», «Сумеркам» и «Помни меня». Главным соперником артиста на кастинге был Николас Холт, получивший наибольшую известность благодаря сериалу «Молокососы» и фильмам о Людях Икс. При этом уточнялось, что режиссер изначального настаивал на кандидатуре Паттинсона в роли супергероя.

Таким образом, 33-летний актер станет вторым самым молодым актером, который сыграет Темного рыцаря. Его опережает только Кристиан Бэйл, которому исполнился 31 год на момент премьеры картины «Бэтмен. Начало» в 2005 году. Роль легендарного персонажа в разные годы исполняли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер и Бен Аффлек.

После того как студия Warner Bros. утвердила Паттинсона на роль Брюса Уэйна, в соцсетях мнения поклонников одного из самых популярных супергероев мира разделились. В прессе решение Ривза называли «лучшим выбором», в то время как некоторые пользователи восприняли назначение актера резко отрицательно и даже создали петицию с требованием снять его кандидатуру.

Согласно слухам, в основанном на популярном комиксе боевике также снимется Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») в образе комиссара Джима Гордона, товарища Брюса Уэйна. Как сообщил The Hollywood Reporter, роль суперзлодея Загадочника исполнит актер и режиссер Пол Дано, известный по фильму «Молодость» Паоло Соррентино и британскому сериалу «Война и мир». До этого некоторые источники утверждали, что одного из главных противников Бэтмена и по совместительству любителя сложных головоломок может сыграть Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Мачо и ботан», «Маньяк»), однако впоследствии информация не подтвердилась.